Торнадо на півдні США забрали принаймні 27 життів

Руйнівні торнадо, що прокотились вихідними на півдні й у центрі США, забрали щонайменше 27 життів, повідомляє CNN. Загалом у семи штатах зафіксували понад півсотні вихорів: торнадо трощили будинки, зривали дахи з будівель, валили дерева та піднімали у повітря автівки.

Найбільше жертв - у штатах Арканзас, Індіана й Теннессі. Зокрема в Мемфісі двоє дітей і один дорослий були знайдені мертвими під уламками будинків, на які вітер повалив дерева.

У неділю Білий дім оголосив, що надасть федеральні ресурси, включаючи фінансову допомогу, для підтримки зусиль з відновлення зруйнованих міст, а президент Джо Байден оголосив там режим надзвичайної ситуації, пише NPR. А губернаторка Арканзасу Сара Гакабі Сандерс уже залучила до ліквідації наслідків Національну гвардію.

Наслідки негоди були відчутні також у десятках інших штатів, знеструмленими загалом залишились понад півмільйона будинків і підприємств. При цьому на південному заході внаслідок ураганів, що призвели до обривів ліній електромереж, стались понад сотню лісових пожеж, а на півночі країни шторми також спричинили хуртовини.

Минулого тижня потужні торнадо у Міссісіпі та інших штатах забрали щонайменше 26 життів і зруйнували десятки будівель, залишивши сотні місцевих жителів просто неба.

Сезон торнадо у США зазвичай для південних рівнин (Техасу, Оклахома та Канзасу) припадає на травень і початок червня, на узбережжі Мексиканської затоки він настає раніше навесні, при цьому на північних рівнинах і у верхній частині Середнього Заходу (Північна та Південна Дакота, Небраска, Айова, Міннесота) сезон торнадо припадає на червень або липень. Однак експерти нагадують, що торнадо може статися в будь-яку пору року і будь-який час дня чи ночі, при чому про вихори повідомлялося в усіх п'ятдесяти штатах Америки.