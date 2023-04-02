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Торнадо на півдні США забрали принаймні 27 життів
Руйнівні торнадо, що прокотились вихідними на півдні й у центрі США, забрали щонайменше 27 життів, повідомляє CNN. Загалом у семи штатах зафіксували понад півсотні вихорів: торнадо трощили будинки, зривали дахи з будівель, валили дерева та піднімали у повітря автівки.
Найбільше жертв - у штатах Арканзас, Індіана й Теннессі. Зокрема в Мемфісі двоє дітей і один дорослий були знайдені мертвими під уламками будинків, на які вітер повалив дерева.
У неділю Білий дім оголосив, що надасть федеральні ресурси, включаючи фінансову допомогу, для підтримки зусиль з відновлення зруйнованих міст, а президент Джо Байден оголосив там режим надзвичайної ситуації, пише NPR. А губернаторка Арканзасу Сара Гакабі Сандерс уже залучила до ліквідації наслідків Національну гвардію.
Наслідки негоди були відчутні також у десятках інших штатів, знеструмленими загалом залишились понад півмільйона будинків і підприємств. При цьому на південному заході внаслідок ураганів, що призвели до обривів ліній електромереж, стались понад сотню лісових пожеж, а на півночі країни шторми також спричинили хуртовини.
Минулого тижня потужні торнадо у Міссісіпі та інших штатах забрали щонайменше 26 життів і зруйнували десятки будівель, залишивши сотні місцевих жителів просто неба.
Сезон торнадо у США зазвичай для південних рівнин (Техасу, Оклахома та Канзасу) припадає на травень і початок червня, на узбережжі Мексиканської затоки він настає раніше навесні, при цьому на північних рівнинах і у верхній частині Середнього Заходу (Північна та Південна Дакота, Небраска, Айова, Міннесота) сезон торнадо припадає на червень або липень. Однак експерти нагадують, що торнадо може статися в будь-яку пору року і будь-який час дня чи ночі, при чому про вихори повідомлялося в усіх п'ятдесяти штатах Америки.
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- Радіо Свобода
- Голос Америки
Літак НАТО проводить розвідку біля берегів Румунії
Американський літак радіоелектронної розвідки Lockheed EP-3E Aries II із позивним KL12 залетів у повітряний простір над Чорним морем, випливає з даних сервісу Flightradar24. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.
Літак НАТО проводить розвідку біля берегів Румунії.
Раніше американський телеканал CNN повідомив, що після інциденту зі втратою американського дрона біля берегів Криму США направляють свої розвідувальні безпілотники на велику відстань від Криму.
Це «безумовно обмежує здатність збирати розвіддані», пов’язані з війною в Україні, повідомив телеканал із посиланням на високопоставленого американського військового.
14 березня в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем два російські винищувачі Су-27 перехопили американський військовий розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper. Внаслідок інциденту США втратили дрон, який впав у море.
У Державному департаменті США інцидент назвали "нахабним порушенням міжнародного права".
Як повідомляв раніше Голос Америки, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав, що США регулярно здійснюють польоти літаків у Європі як у суверенному, так і в міжнародному повітряному просторі, відповідно до міжнародного права та зі схвалення приймаючих країн – для зміцнення колективної європейської оборони та безпеки» та підтримки національних цілей Альянсу, партнерів і Вашингтона.
Небезпечні маневри Росії, що призвели до падіння американського безпілотника, є "частиною моделі агресивних, ризикованих і небезпечних дій російських пілотів у міжнародному повітряному просторі", заявив міністр оборони США Ллойд Остін 15 березня на відкритті засідання Контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн".
"Тож не сумнівайтесь, Сполучені Штати продовжуватимуть літати та працювати там, де це дозволено міжнародним правом. Росія зобов’язана експлуатувати свою військову авіацію безпечно та професійно", - підкреслив глава Пентагону.
- Голос Америки
Блінкен у телефонній розмові з Лавровим закликав звільнити утримуваних РФ американських громадян
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, в якій закликав до звільнення утримуваних РФ громадян США – репортера Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього консультанта з морської піхоти та корпоративної безпеки Пола Вілана. Про це держсекретар написав в Твіттері.
«Я розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, щоб висловити нашу глибоку стурбованість у зв’язку з неприйнятним затриманням Росією журналіста, який є громадянином США. Я закликав до його звільнення та до звільнення неправомірно затриманого громадянина США Пола Вілана», - написав Ентоні Блінкен.
«Секретар і міністр закордонних справ Лавров також обговорили важливість створення середовища, яке дозволяє дипломатичним представництвам виконувати свою роботу», - йдеться в повідомленні речника Держдепартаменту Веданта Патела, розміщеному на сайті відомства.
31 березня президент Джо Байден закликав Росію звільнити Евана Гершковича.
Сідаючи на борт гелікоптера в п’ятницю, Байден відповів однією фразою на запитання журналістів щодо справи Гершковича.
«Відпустіть його», – сказав Байден журналістами перед тим, як відправитися на базу ВПС Ендрюс.
Як повідомляв раніше Голос Америки Байден додав, що дипломатичні відносини з Росією є настільки поганими, що дві держави ледь підтримують дипломатичний зв’язок, і подальша висилка російських дипломатів «не є в планах».
Федеральна служба безпеки РФ повідомила в четвер, що Гершковича затримали в місті Єкатеринбург на Уралі під час нібито спроби отримати секретну інформацію.
Редакція газети Wall Street Journal категорично відкинула ці звинувачення, зазначивши в заяві, що «рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого відданого журналіста, якому ми повністю довіряємо». Як повідомляє газета WSJ, новинні організації з усього світу приєдналися в п’ятницю до засудження арешту Гершковича в Росії.
Гершкович є першим американським репортером, якого заарештували за звинуваченнями в шпигунстві в Росії з вересня 1986 року, коли КДБ заарештував Ніколаса Данілова, московського кореспондента U.S. News and World Report. Його звільнили без висунення звинувачень через 20 днів після обміну на співробітника місії Радянського Союзу в ООН, якого заарештувало ФБР.
Пол Вілан перебуває у в’язниці в Росії з грудня 2018 року за звинуваченнями у шпигунстві, які його родина та уряд США назвали безпідставними.
- Голос Америки
ЄС протистоятиме зловживанням РФ під час її головування в Радбезі ООН- Боррель
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз протистоятиме зловживанням РФ під час її головування в Раді безпеки ООН.
«Сьогоднішній перехід до Росії головування в Раді Безпеки якраз пасує квітневому Дню дурня. Не зважаючи на те, що Росія є постійним членом Ради Безпеки, вона постійно порушує саму суть правової системи ООН. ЄС протистоятиме будь-яким зловживанням з боку Росії під час її головування», - написав головний дипломат ЄС у Twitter.
1 квітня Росія розпочала місячне головувати у Раді Безпеки – так само як очолювала Раду у лютому 2022, коли розпочала війну в Україні.
«Абсурдом і аномалією» назвали російське головування у Радбезі представники України, а також низка країн ООН висловили обурення. Постпред України при ООН Сергій Кислиця назвав «безпрецедентною за всю історію ООН ганьбою» факт головування Росії в Радбезі ООН.
«На жаль, Росія є постійним членом Ради Безпеки і не існує міжнародно-правового шляху, щоб змінити цю реальність», – прокоментували ситуацію у постійному представництві США при ООН, повідомляв Голос Америки.
У постійному представництві США при ООН лише повідомили - сподіваються, що Росія буде поводитися професійно, щоб Радбез міг продовжувати свою роботу щодо забезпечення миру у світі.
- Голос Америки
Кремль може змінити військове командування через провал зимового наступу - ISW
Росія незабаром може змінити своє вище військове командування через невдалий зимовий наступ в Україні. Про це, вказуючи на зростання припущень з боку російських воєнних блогерів, пише американський аналітичний центр ISW.
Експерти центру й раніше вважали, що російський зимовий наступ навряд чи буде успішним "через постійні невдачі російського командування зрозуміти часові та просторові співвідношення, пов’язані з такою кампанією".
Також там оцінюють, що Кремлю "бракуватиме бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції в Донецькій і Луганській областях, а тривалі кампанії вербування в Росії та на окупованих українських територіях можуть свідчити про те, що Росія готується до нестачі резервів". 1 квітня в Росії розпочався піврічний призов, найбільший з 2016 року.
ISW відзначає, що численні російські, українські та західні джерела засвідчили, що російський зимовий наступ не зміг досягти мети Кремля повністю захопити Донецьку та Луганську області до 31 березня. При цьому російські війська продовжували розбудовувати оборону на окупованому півдні України.
Нині Генштаб ЗСУ повідомив, що "найгарячішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка". А "не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян", завдаючи ударів балістичними ракетами по цивільних об’єктах міста Дружківка та Авдіївка Донецької області.
Тим часом британська військова розвідка відзначає, що "хоча Росія зазнала до 200 000 втрат після свого повномасштабного вторгнення в Україну, значна кількість із них сталася через небойові причини", серед яких неправильне поводження зі зброєю, дорожньо-транспортні пригоди та переохолодження, а також зловживання алкоголем.
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