Торнадо в Міссісіпі забрало щонайменше 26 життів, оголошено режим стихійного лиха

Повернення Криму "може здатися малоймовірним для України", але Київ "докладає значних зусиль, щоб зробити окупацію Росією якомога незручнішою". Про це пише CNN, аналізуючи розвиток ситуації довкола півострова, зокрема, заяву Міністерства оборони України про знищення російських крилатих ракет "Калібр" у Джанкої.

збройна боротьба за Крим стає все більш реальністю

"Хоча будь-який український наступ з метою повернення Криму є в кращому випадку віддаленим, росіяни не ризикують. Супутникові знімки показують великі оборонні укріплення, такі як траншеї поблизу або в Криму, наприклад, біля міста Армянськ", пише медіа, вказуючи на спорадичність повідомлень про комендантську годину у кримських містах або затримання диверсантів.

Також про те, що окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму, днями заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він також повідомив, що російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї з Криму.

росіяни не віддадуть Крим без бою

Експерт Hudson Institute Люк Коффі вважає, що "у міру просування українців на полі бою збройна боротьба за Крим стає все більш реальністю... Якщо українці вийдуть до Азовського моря і переріжуть сухопутний міст, що з'єднує РФ з Кримом, наступним пунктом порядку денного для України стане входження на сам півострів".

Кофі додає, що "українці налаштовані повернути його", але "росіяни не віддадуть Крим без бою". Зокрема у Кремлі заявили, що спроби України відвоювати півострів стануть основою для застосування будь-якої зброї, в тому числі "із використанням ядерної доктрини".

Звільнення Криму - максимальна мета, озвучена українським президентом Володимиром Зеленським публічно, днями заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. "Це мета, якої надзвичайно важко досягнути, - сказав генерал. - Наше завдання полягає в тому, щоб допомогти Україні захистити себе. Сполучені Штати не воюють з Росією, навіть якщо вона намагається це подати саме так. Ми допомагаємо країні захищатися".

мета, якої надзвичайно важко досягнути

Раніше про значення півострова для безпеки України в коментарі CNN заявляв генерал США у відставці Веслі Кларк: "Ми вважаємо, що Крим стане визначальним майданчиком. І що б не сталося на півночі, добре, якщо це знищить або притисне російські сили. Але якщо ми хочемо посадити Путіна за стіл переговорів, треба йти до Криму".

Питання безпеки України залишиться "абсолютно не вирішеним", якщо Крим міститиме російські військові бази, адже "це буде джерелом постійної небезпеки у Європі", так вважає викладачка The Bush School of Government & Public Service Катерина Шинкарук.

Такої ж думки дотримується й Коффі: "Поки Росія зберігає військову присутність у Криму, Україна ніколи не буде в повній безпеці... Тому будь-яке припинення конфлікту, військовим чи дипломатичним шляхом, має призвести до повернення Криму Україні".