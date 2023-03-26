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Торнадо в Міссісіпі забрало щонайменше 26 життів, оголошено режим стихійного лиха
Президент США Джо Байден в неділю оголосив режим стихійного лиха для чотирьох округів штату Міссісіпі, де потужні торнадо забрали щонайменше 26 життів і зруйнували десятки будівель, залишивши сотні місцевих жителів просто неба. 75 тисяч людей залишились без світла, проте енергопостачання вже частково вдалось відновити.
Найбільшого удару торнадо завдало місту Роллінг Форк: житлові квартали там перетворені на купи уламків, машини - потрощені, а також там повалена міська водонапірна вежа.
Місцевий пожежник Родні Портер сказав, що не знає, як хоч комусь вдалось вціліти: "Там ніби бомба вибухнула".
Метеорологи розповідають, що торнадо було рідкісної сили, адже вирувало понад годину й прокотилось територією у понад 274 кілометрів.
Декларація президента про режим стихійного лиха вивільняє гроші для допомоги людям у відновленні та включає гранти і позики.
Нині до постраждалого штату вирушили міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас і адміністратор Федерального агентства з надзвичайних ситуацій Дін Крісвелл.
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"Україна не забула про Крим". Західні медіа про підготовку до деокупації півострова
Повернення Криму "може здатися малоймовірним для України", але Київ "докладає значних зусиль, щоб зробити окупацію Росією якомога незручнішою". Про це пише CNN, аналізуючи розвиток ситуації довкола півострова, зокрема, заяву Міністерства оборони України про знищення російських крилатих ракет "Калібр" у Джанкої.
збройна боротьба за Крим стає все більш реальністю
"Хоча будь-який український наступ з метою повернення Криму є в кращому випадку віддаленим, росіяни не ризикують. Супутникові знімки показують великі оборонні укріплення, такі як траншеї поблизу або в Криму, наприклад, біля міста Армянськ", пише медіа, вказуючи на спорадичність повідомлень про комендантську годину у кримських містах або затримання диверсантів.
Також про те, що окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму, днями заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він також повідомив, що російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї з Криму.
росіяни не віддадуть Крим без бою
Експерт Hudson Institute Люк Коффі вважає, що "у міру просування українців на полі бою збройна боротьба за Крим стає все більш реальністю... Якщо українці вийдуть до Азовського моря і переріжуть сухопутний міст, що з'єднує РФ з Кримом, наступним пунктом порядку денного для України стане входження на сам півострів".
Кофі додає, що "українці налаштовані повернути його", але "росіяни не віддадуть Крим без бою". Зокрема у Кремлі заявили, що спроби України відвоювати півострів стануть основою для застосування будь-якої зброї, в тому числі "із використанням ядерної доктрини".
Звільнення Криму - максимальна мета, озвучена українським президентом Володимиром Зеленським публічно, днями заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. "Це мета, якої надзвичайно важко досягнути, - сказав генерал. - Наше завдання полягає в тому, щоб допомогти Україні захистити себе. Сполучені Штати не воюють з Росією, навіть якщо вона намагається це подати саме так. Ми допомагаємо країні захищатися".
мета, якої надзвичайно важко досягнути
Раніше про значення півострова для безпеки України в коментарі CNN заявляв генерал США у відставці Веслі Кларк: "Ми вважаємо, що Крим стане визначальним майданчиком. І що б не сталося на півночі, добре, якщо це знищить або притисне російські сили. Але якщо ми хочемо посадити Путіна за стіл переговорів, треба йти до Криму".
Питання безпеки України залишиться "абсолютно не вирішеним", якщо Крим міститиме російські військові бази, адже "це буде джерелом постійної небезпеки у Європі", так вважає викладачка The Bush School of Government & Public Service Катерина Шинкарук.
Такої ж думки дотримується й Коффі: "Поки Росія зберігає військову присутність у Криму, Україна ніколи не буде в повній безпеці... Тому будь-яке припинення конфлікту, військовим чи дипломатичним шляхом, має призвести до повернення Криму Україні".
- Голос Америки
Голова МАГАТЕ вирушив на Запорізьку АЕС
Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі вирушив на ЗАЕС для оцінки безпекової ситуації на об’єкті.
«В дорозі на Запорізьку АЕС, щоб на власні очі оцінити ситуацію з ядерної безпеки та безпеки на об'єкті. Я продовжу свої зусилля щодо захисту атомної станції під час триваючого військового конфлікту і очолитиму нашу наступну регулярну ротацію експертів МАГАТЕ на об’єкті», - написав Ґроссі у себе в Твіттері.
Під час попереднього візиту на ЗАЕС 1 вересня минулого року Ґроссі створив постійну місію експертів МАГАТЕ на станції, що розташована на півдні України, щоб відстежувати безпекову ситуацію в районі, де тривають бойові дії.
«Не зважаючи на нашу присутність на майданчику вже протягом семи місяців, ситуація на Запорізькій АЕС все ще небезпечна. Загрози ядерній безпеці та фізичній безпеці надто очевидні, як і необхідність діяти зараз, щоб запобігти аварії з потенційними радіологічними наслідками для здоров’я та навколишнього середовища людей в Україні та за її межами. Тому я продовжую працювати над пропозицією щодо захисту станції», – сказав він.
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Як повідомляв Голос Америки, цього тижня Ґроссі заявив, що остання резервна лінія електропостачання на Запорізькій АЕС (на 330 кВ) після трьох спроб ремонту залишалася пошкодженою, що створює небезпечну ситуацію на станції. За його словами, станції потрібне зовнішнє електропостачання для дотримання стандартів ядерної безпеки.
- Голос Америки
Ядерна риторика Росії є небезпечною та безвідповідальною – НАТО
НАТО розкритикувало Москву за її «небезпечну та безвідповідальну» ядерну риторику через день після того, як президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.
«НАТО пильне, і ми уважно стежимо за ситуацією. Ми не помітили жодних змін у ядерній позиції Росії, які б змусили нас скоригувати нашу власну», – сказав речник НАТО, якого цитує Reuters.
Він звинуватив Москву в «послідовному» порушенні зобов’язань щодо контролю над озброєннями, включаючи нещодавнє призупинення ядерного договору New START (СНО-3).
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Україна вимагає терміново скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку із заявою президента Росії Володимира Путіна про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. Про це йдеться у заяві МЗС України.
Київ очікує «ефективних дій щодо протидії ядерному шантажу Кремля» від постійних членів Радбезу ООН – Франції, Великобританії, США та Китаю.
Як раніше повідомляв Голос Америки, міністерство оборони США заявило, що немає ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.
«Ми бачили повідомлення про оголошення Росії і продовжуватимемо стежити за цією ситуацією, - йдеться у суботній письмовій заяві прес-служби Пентагона, яку цитує агентство Reuters. - Ми не бачили жодних підстав коригувати нашу стратегічну ядерну позицію, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Ми залишаємося відданими колективній обороні альянсу НАТО».
Про свій намір розмістити Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі, Путін заявив в інтервʼю, показаному на телеканалі «Россия-24» 25 березня.
За словами Путіна, білоруський керівник Олександр Лукашенко уже довгий час просив його розмістити таку зброю в країні. Як заявив російський президент, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї. Крім того, Білорусі передано ракетний комплекс «Іскандер», який може використовувати цю зброю, та літаки, які можуть нести ядерні ракети.
Американський Інститут вивчення війни відкинув заяву Путіна як «інформаційну операцію».
Цвітіння сакури у Вашингтоні. Відео
У Вашингтоні цвітуть японські вишневі дерева. В цей час у столиці США проходить традиційний фестиваль цвітіння сакури.
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