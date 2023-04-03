Брифінг Голосу Америки. Рік звільнення Київщини від окупантів РФ

Брифінг Голосу Америки - наживо. Рік визволення Київщини від російських окупантів - говоримо про те, як тривають розслідування і як відновлюються громади. Також розповідаємо про результати виборів у Фінляндії та Болгарії. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.