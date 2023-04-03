США оголосять нову допомогу для України найближчим часом. ЧАС-ТАЙМ
Випуски
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березень 31, 2023
Чому Дональду Трампу висунули кримінальні обвинувачення. ЧАС-ТАЙМ
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березень 30, 2023
Військові ЗСУ завершили навчання на системах Patriot у США. ЧАС-ТАЙМ
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березень 29, 2023
Не виявили порушень. Інспектори США про допомогу Україні. ЧАС-ТАЙМ
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березень 28, 2023
До України почали прибувати більше західних танків. ЧАС-ТАЙМ
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березень 27, 2023
Як війна РФ в Україні нищить довкілля. ЧАС-ТАЙМ
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березень 24, 2023
Народ України переможе - Байден в Канаді. ЧАС-ТАЙМ