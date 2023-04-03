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Час-Time

США оголосять нову допомогу для України найближчим часом. ЧАС-ТАЙМ

США оголосять нову допомогу для України найближчим часом. ЧАС-ТАЙМ
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США оголосять нову допомогу для України найближчим часом. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Найближчим часом США оголосять новий пакет військової допомоги для України, - Джон Кірбі. Як вибори в Болгарії можуть вплинути на підтримку Софією Києва. «Життя буде далі - це основна емоція»: у Бородянці відкрили скульптуру «Дівчинка під сонцем».

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