США оголосять нову допомогу для України найближчим часом. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Найближчим часом США оголосять новий пакет військової допомоги для України, - Джон Кірбі. Як вибори в Болгарії можуть вплинути на підтримку Софією Києва. «Життя буде далі - це основна емоція»: у Бородянці відкрили скульптуру «Дівчинка під сонцем».