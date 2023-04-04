Як вибори в Болгарії вплинуть на підтримку України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. У кількох європейських країнах в ці вихідні відбулися вибори. Парламент зокрема обирали у Фінляндії. А ще однією країною, де відбулись парламентські вибори, була Болгарія. Говоримо про їхні результати і те, як ці вибори можуть вплинути на підтримку Софією Києва.
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