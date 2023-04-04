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  • Голос Америки

Блінкен та Боррель заявили про додаткову поставку боєприпасів для України, озвучили попередження Китаю

Держсекретар США Ентоні Блінкен та високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель під час спільної прес-конференції в Брюсселі, 4 квітня 2023 року

Після більш ніж року війни Росії в Україні, "вага нашого партнерства не може бути вищою", заявив держсекретар Ентоні Блінкен, звертаючись до свого європейського колеги Жозепа Борреля під час спільної прес-конференції у вівторок.

Блінкен оголосив, що ЄС надасть додаткові 2 мільярди євро боєприпасів Україні через Європейський механізм миру і подякував за 13 млрд доларів військової допомоги, яку Європа вже надала Україні.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у своєму виступі різко розкритикував позицію Китаю щодо війни Росії в Україні. Він наголосив - Китай як постійний член Ради Безпеки ООН має "моральний обов'язок" сприяти досягненню справедливого миру та не може підтримувати агресора.

"Це наше послання Китаю", - додав посадовець, наголосивши на низці візитів європейських політиків високого рівня до Китаю. "Ми чітко заявляємо Китаю, що його позиція щодо звірств Росії та воєнних злочинів визначить якість наших відносин з Пекіном", - додав посадовець.

"Існує чітке очікування, що постійний член Ради Безпеки виступить на захист міжнародного порядку, заснованого на правилах. І Китай має моральний обов'язок сприяти справедливому миру. Вони не можуть стати на бік агресора, не можуть військово підтримувати агресію", - додав посадовець.

Боррель назвав "іронічним" те, що під час візиту до Москви лідер Китаю Сі Цзіньпін говорив про необхідність миру і відмову від розміщення ядерної зброї за кордоном, але лише через кілька днів Росія розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі. Боррель назвав це розміщення "ескалацією" та "прямою загрозою європейській безпеці".

У своїх виступах Блінкен та Боррель підкреслили значні успіхи Європи в зменшенні енергозалежності від Росії, важливість санкцій для обмеження ресурсів Кремля та міцне партнерство США та ЄС.

Попри те, що Путін нічого не досягає у війні проти України, він "веде ескалацію" і "прагне продовжувати це жорстоке кровопролиття та руйнування", сказав Боррель.

В Брюсселі відбувається засідання Ради з енергетики ЄС та США, а також засідання міністрів країн-членів НАТО.

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  • Голос Америки

Захід надав Україні військової допомоги на понад 70 мільярдів доларів - генсек НАТО  

“Це може реально змінити ситуацію на передовій і дозволить українським силам звільнити більше території", - сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг про допомогу Україні. Фото: AP/Jacquelyn Martin

Країни НАТО від початку повномасштабного вторгнення надали Україні військову допомогу на суму 65 мільярдів євро. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції в Брюсселі, повідомляє CNN. Ця сума дорівнює 70,7 мільярдів доларів.

"Ми не знаємо, коли ця війна закінчиться. Але коли вона закінчиться, нам потрібно буде створити механізми, щоб Україна могла стримувати майбутню агресію, і щоб історія не повторювалась. Ми не можемо дозволити Росії відламувати безпеку Європи”, - сказав очільник Північноатлантичного альянсу.

Столтенберг привітав новини про те, що сучасні важкі бойові танки та інші броньована техніка вже прибули в Україну. Він зазначив, що “це може реально змінити ситуацію на передовій і дозволить українським силам звільнити більше території».

Генсек НАТО повідомив, що не бачить ознак того, щоб Путін готувався до миру. “Він готується до продовження війни”, - сказав він.


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Як мама знайшла сина і зуміла повернути його з Росії. Відео

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Як мама знайшла сина і зуміла повернути його з Росії. Відео

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