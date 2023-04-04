Блінкен та Боррель заявили про додаткову поставку боєприпасів для України, озвучили попередження Китаю

Після більш ніж року війни Росії в Україні, "вага нашого партнерства не може бути вищою", заявив держсекретар Ентоні Блінкен, звертаючись до свого європейського колеги Жозепа Борреля під час спільної прес-конференції у вівторок.

Блінкен оголосив, що ЄС надасть додаткові 2 мільярди євро боєприпасів Україні через Європейський механізм миру і подякував за 13 млрд доларів військової допомоги, яку Європа вже надала Україні.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у своєму виступі різко розкритикував позицію Китаю щодо війни Росії в Україні. Він наголосив - Китай як постійний член Ради Безпеки ООН має "моральний обов'язок" сприяти досягненню справедливого миру та не може підтримувати агресора.

"Це наше послання Китаю", - додав посадовець, наголосивши на низці візитів європейських політиків високого рівня до Китаю. "Ми чітко заявляємо Китаю, що його позиція щодо звірств Росії та воєнних злочинів визначить якість наших відносин з Пекіном", - додав посадовець.

"Існує чітке очікування, що постійний член Ради Безпеки виступить на захист міжнародного порядку, заснованого на правилах. І Китай має моральний обов'язок сприяти справедливому миру. Вони не можуть стати на бік агресора, не можуть військово підтримувати агресію", - додав посадовець.

Боррель назвав "іронічним" те, що під час візиту до Москви лідер Китаю Сі Цзіньпін говорив про необхідність миру і відмову від розміщення ядерної зброї за кордоном, але лише через кілька днів Росія розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі. Боррель назвав це розміщення "ескалацією" та "прямою загрозою європейській безпеці".

У своїх виступах Блінкен та Боррель підкреслили значні успіхи Європи в зменшенні енергозалежності від Росії, важливість санкцій для обмеження ресурсів Кремля та міцне партнерство США та ЄС.

Попри те, що Путін нічого не досягає у війні проти України, він "веде ескалацію" і "прагне продовжувати це жорстоке кровопролиття та руйнування", сказав Боррель.

В Брюсселі відбувається засідання Ради з енергетики ЄС та США, а також засідання міністрів країн-членів НАТО.