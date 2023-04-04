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Час-Time

Нова допомога США Україні. Саміт НАТО. Суд над Трампом. ЧАС-ТАЙМ

Нова допомога США Україні. Саміт НАТО. Суд над Трампом. ЧАС-ТАЙМ
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Нова допомога США Україні. Саміт НАТО. Суд над Трампом. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США оголосили одразу два пакети військової допомоги Україні на суму понад 2,5 мільярди доларів. Саміт очільників МЗС країн НАТО: головне для України. Фінляндія стала 31 країною НАТО. Висунення звинувачень проти Дональда Трампа: деталі суду у Нью-Йорку.

Київщина, рік після деокупації: розслідування злочинів і біль, яка не проходить.

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