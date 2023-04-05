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Студія Вашингтон

Справа проти Трампа – подробиці з Нью-Йорка. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Справа проти Трампа – подробиці з Нью-Йорка. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Справа проти Трампа – подробиці з Нью-Йорка. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Колишній президент США Дональд Трамп прибув до суду у Нью-Йорку, де йому мають офіційно висунути кримінальні обвинувачення. Подробиці з Нью-Йорка від кореспондентки Голосу Америки.

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