Справа проти Трампа – подробиці з Нью-Йорка. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Колишній президент США Дональд Трамп прибув до суду у Нью-Йорку, де йому мають офіційно висунути кримінальні обвинувачення. Подробиці з Нью-Йорка від кореспондентки Голосу Америки.