Справа проти Трампа – подробиці з Нью-Йорка. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Випуски
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квітень 04, 2023
Як вибори в Болгарії вплинуть на підтримку України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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квітень 01, 2023
З 1 квітня Росія головує в Радбезі ООН. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 31, 2023
США засудили арешт журналіста WSJ в Росії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 30, 2023
Слухання щодо перевірки допомоги Україні від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 29, 2023
Блінкен і Кулеба обговорили шлях до миру в Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 28, 2023
В США відповіли на заяви Путіна щодо ядерної зброї. СТУДІЯ ВАШИНГТОН