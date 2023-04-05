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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Про що домовляється Зеленський у Польщі?

Брифінг Голосу Америки. Про що домовляється Зеленський у Польщі?
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Брифінг Голосу Америки. Про що домовляється Зеленський у Польщі?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Президент України Володимир Зеленський у Варшаві: про що домовився він із польським президентом Анджеєм Дудою? Держсекретар США Ентоні Блінкен коментує нові пакети військової допомоги, які мають допомогти Україні "відвоювати більше територій". Обвинувачення проти Дональда Трампа - усі подробиці справи. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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