Брифінг Голосу Америки. Про що домовляється Зеленський у Польщі?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Президент України Володимир Зеленський у Варшаві: про що домовився він із польським президентом Анджеєм Дудою? Держсекретар США Ентоні Блінкен коментує нові пакети військової допомоги, які мають допомогти Україні "відвоювати більше територій". Обвинувачення проти Дональда Трампа - усі подробиці справи. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.