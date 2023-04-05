США запровадили санкції проти членів суддівської влади у Грузії через причетність до корупції

США оголосили у середу про запровадження санкцій проти голів судів та членів Вищої ради юстиції Грузії. Про це йдеться у повідомленні Держсекретаря США Ентоні Блінкена, розміщеному на сайті відомства.

«Сьогодні Державний департамент США публічно запроваджує проти Міхеїла Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Іраклія Шенгелію та Валеріана Церцвадзе візові обмеження за розділом 7031(c) через їхню причетність до значної корупції», - заявив Держсектар Блінкен.

У Держдепі заявили, що ці особи зловживали своїм становищем голів судів і членів Вищої ради юстиції Грузії, підриваючи верховенство права та віру суспільства в судову систему Грузії.

«Сполучені Штати продовжують підтримувати всіх грузинів у ствердженні демократії та верховенства права та продовжуватимуть сприяти притягненню до відповідальності тих, хто зловживає державною владою заради особистої вигоди. Ми підтримуємо всіх суддів, які мають чесність і мужність діяти неупереджено та незалежно», - йдеться у заяві Держдепу.

Минулого місяця в Грузії спалахнули протести проти ухваленння закону про «іноземних агентів», який просувала правляча партія. Парламент в результаті законопроект відкликав.

Як повідомляв раніше Голос Америки, США заявили, що законопроекти про іноземних агентів можуть загальмувати рух Грузії до Європи.

“Будь-хто, хто підтримає ці законопроекти, нестиме відповідальність за створення загрози євроатлантичному майбутньому Грузії”, - заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу 2 березня.