Зеленський зустрівся із представниками української діаспори у Польщі, зокрема з волонтерами ініціативи “Євромайдан-Варшава”. Держсекретар США: нова військова допомога від США має допомогти українцям не лише захистити себе, але і відвоювати більше територій, захоплених росіянами. США і Британія блокують трансляцію скликаного Росією засідання Радбезу ООН про викрадених українських дітей. "Росія грубо порушує норми міжнародного права," - інтерв'ю з радницею Офісу Президента України про повернення викрадених українських дітей та обміни військовополоненими. Дональд Трамп гостро відреагував на оголошені йому обвинувачення у суді Мангеттена. Космічні агенції США та Канади оголосили склад першої місячної експедиції за програмою «Артеміда».
Візит Зеленського до Польщі. Деталі з Варшави наживо. ЧАС-ТАЙМ
Випуски
-
квітень 04, 2023
Нова допомога США Україні. Саміт НАТО. Суд над Трампом. ЧАС-ТАЙМ
-
квітень 03, 2023
США оголосять нову допомогу для України найближчим часом. ЧАС-ТАЙМ
-
березень 31, 2023
Чому Дональду Трампу висунули кримінальні обвинувачення. ЧАС-ТАЙМ
-
березень 30, 2023
Військові ЗСУ завершили навчання на системах Patriot у США. ЧАС-ТАЙМ
-
березень 29, 2023
Не виявили порушень. Інспектори США про допомогу Україні. ЧАС-ТАЙМ
-
березень 28, 2023
До України почали прибувати більше західних танків. ЧАС-ТАЙМ