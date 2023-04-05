Візит Зеленського до Польщі. Деталі з Варшави наживо. ЧАС-ТАЙМ

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Зеленський зустрівся із представниками української діаспори у Польщі, зокрема з волонтерами ініціативи “Євромайдан-Варшава”. Держсекретар США: нова військова допомога від США має допомогти українцям не лише захистити себе, але і відвоювати більше територій, захоплених росіянами. США і Британія блокують трансляцію скликаного Росією засідання Радбезу ООН про викрадених українських дітей. "Росія грубо порушує норми міжнародного права," - інтерв'ю з радницею Офісу Президента України про повернення викрадених українських дітей та обміни військовополоненими. Дональд Трамп гостро відреагував на оголошені йому обвинувачення у суді Мангеттена. Космічні агенції США та Канади оголосили склад першої місячної експедиції за програмою «Артеміда».