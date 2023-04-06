Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Трамп гостро відреагував на обвинувачення у суді. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Трамп гостро відреагував на обвинувачення у суді. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Трамп гостро відреагував на обвинувачення у суді. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Нова військова допомога від США має допомогти українцям не лише захистити себе, але і відвоювати більше територій, захоплених росіянами, - держсекретар США Ентоні Блінкен. Колишній президент США Дональд Трамп гостро відреагував на оголошені йому обвинувачення у суді Мангеттена. 

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG