Трамп гостро відреагував на обвинувачення у суді. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Нова військова допомога від США має допомогти українцям не лише захистити себе, але і відвоювати більше територій, захоплених росіянами, - держсекретар США Ентоні Блінкен. Колишній президент США Дональд Трамп гостро відреагував на оголошені йому обвинувачення у суді Мангеттена.
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