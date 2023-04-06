Трамп гостро відреагував на обвинувачення у суді. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Нова військова допомога від США має допомогти українцям не лише захистити себе, але і відвоювати більше територій, захоплених росіянами, - держсекретар США Ентоні Блінкен. Колишній президент США Дональд Трамп гостро відреагував на оголошені йому обвинувачення у суді Мангеттена.