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50 країн засудили виступ звинуваченої у воєнних злочинах чиновниці РФ на засіданні Ради безпеки ООН

Виступ Львової-Белової на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН, Нью-Йорк

Понад 50 країн, а також Євросоюз виступили з спільною заявою у відповідь на організоване Росією засідання Ради Безпеки ООН, на якому по відеозв’язку виступила російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

«Російська Федерація прагнутиме представити свої дії в Україні як відповідні міжнародному праву, нормам про права дітей та плану дій щодо дітей в умовах збройного конфлікту. Але це максимально далеко від істини» – йдеться у заяві. У документі також наводять зібрані владою України факти про вивезення 19,5 тисяч українських дітей з окупованих Росією територій, і той факт, що у зв’язку з цим МКС видав ордери на арешт Львової-Бєлової та президента Володимира Путіна.

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Раніше Велика Британія та США заблокували трансляцію цього засідання на сайті ООН. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила журналістам, що завдяки цьому Львова-Бєлова не мала «міжнародної трибуни для поширення дезінформації та спроб захистити свої жахливі дії в Україні».

У заяві британського представництва в Twitter йдеться, що «якщо Марія Львова-Бєлова хоче звітувати про свої дії, вона може зробити це в Гаазі».

Посли США, Великої Британії, Албанії та Мальти також демонстративно покинули залу засідань Ради безпеки ООН у середу під час виступу по відеозв’язку Львової-Бєлової.

У травні минулого року Путін підписав указ про спрощення надання українським дітям російського громадянства, що відкриває шлях до їхнього усиновлення в Росії.

Неофіційну зустріч у Раді безпеки ООН було скликано з ініціативи Росії та присвячено питанню дітей, вивезених з України до Росії. У російському формулюванні це називалося «евакуацією дітей із зон конфліктів».

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив журналістам, що неформальна зустріч була запланована задовго до ордерів МКС і не призначалася для спростування звинувачень проти Путіна та Львової-Бєлової.

Росія не приховує програму, в рамках якої вона вивезла до Росії тисячі українських дітей, і представляє її як «гуманітарну акцію захисту дітей-сиріт та дітей, кинутих у зоні бойових дій».

Раніше Небензя заявив, що таким чином російська влада хотіла «уберегти їх від небезпеки», і що готова повернути дітей в Україну, коли для цього будуть безпечні умови.

Міжнародний кримінальний суд підозрює Путіна та Львову-Бєлову у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортаціях та переміщенні населення, зокрема дітей, із захоплених російською армією територій України. Міжнародне право може розцінювати це як геноцид.

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  • Голос Америки

Швеція: досі невідомо, хто відповідальний за вибухи на трубопроводах "Північного потоку"

Архівне фото: Витік газу з трубопроводу "Північний потік 2" в Балтійському морі, вересень 2022 року. Danish Defence Command/Handout via REUTERS

Швеція заявила про складнощі розслідування вибухів, які кілька місяців тому пошкодили російські трубопроводи на дні Балтійського моря "Північний потік" 1 та 2.

Шведський прокурор Метс Люнгквіст, який веде слідство вказав на складнощі для слідства: "Йдеться про злочин, чиї обставини важко розслідувати. Вибухи стались на глибині 80 метрів на дні Балтійського моря".

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Посадовець додав, що інцидент є полем для спроб впливу, але "ці дискусії не впливають на слідство, яке базується на фактах та інформації, отриманих в результаті аналізу, дослідження місця злочину та співпраці з владою Швеції та інших країн".

Слідство раніше встановило, що йдеться про акт "масштабного саботажу".

Участь держави у вибухах є "абсолютно основним сценарієм", заявив в четвер прокурор в телефонному інтерв'ю Reuters.

В статті використано матеріали Reuters

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  • Голос Америки

Столтенберг: НАТО планує стратегічну багаторічну програму допомоги Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, Бельгія, 4 квітня 2023 року. REUTERS/Johanna Geron/Pool

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що члени НАТО повині не лише допомогти Україні захиститися від нинішньої агресії Росії, але і розбудувати її можливості, щоб вона могла «стримувати та захищатися від майбутньої агресії».

«Члени НАТО зобов’язуються дати Україні те, що їй потрібно, щоб вона перемогла як суверенна, незалежна держава в Європі. І досягла справедливого і міцного миру», – сказав Столтенберг на брифінгу для ЗМІ після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

Столтенберг заявив, що після закінчення війни українські сили повинні мати найвищий можливий рівень оперативної сумісності з альянсом.

Він додав, що країни НАТО домовилися розпочати роботу над розробкою стратегічної багаторічної програми допомоги Україні. І це, за словами генерального секретаря НАТО, є яскравою демонстрацією того, що «наша підтримка триватиме протягом тривалого часу».

За словами Столтенберга, це допоможе Україні на шляху до євроатлантичної інтеграції, бо «майбутнє України – в євроатлантичній сім’ї».

Як повідомляв Голос Америки, за результатами саміту міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що основний фокус допомоги Україні з боку союзників НАТО зараз - сприяти контрнаступу Києва для повернення території, захоплених Росією.

Але у майбутньому Альянс продовжуватиме роботу для наближення України до стандартів НАТО.

Дивіться також:

«Привести Україну до стандартів НАТО», – держсекретар США. Відео
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«Привести Україну до стандартів НАТО», – держсекретар США. Відео

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Дональд Трамп гостро відреагував на оголошені йому обвинувачення у суді Мангеттена. Відео

Дональд Трамп гостро відреагував на оголошені йому обвинувачення у суді Мангеттена. Відео
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Дональд Трамп гостро відреагував на оголошені йому обвинувачення у суді Мангеттена. Відео

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Колишній президент США Дональд Трамп гостро відреагував на оголошені йому вчора обвинувачення у суді Мангеттена. Він не визнав себе винним за жодним із пунктів, назвавши їх фальшивими. У виступі перед прихильниками в Мар-а-Лаго у Флориді він критикував прокурорів, своїх опонентів та чинну владу.

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Володимир Зеленський у Польщі - підсумки символічного візиту. Відео

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