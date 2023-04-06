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50 країн засудили виступ звинуваченої у воєнних злочинах чиновниці РФ на засіданні Ради безпеки ООН
Понад 50 країн, а також Євросоюз виступили з спільною заявою у відповідь на організоване Росією засідання Ради Безпеки ООН, на якому по відеозв’язку виступила російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.
«Російська Федерація прагнутиме представити свої дії в Україні як відповідні міжнародному праву, нормам про права дітей та плану дій щодо дітей в умовах збройного конфлікту. Але це максимально далеко від істини» – йдеться у заяві. У документі також наводять зібрані владою України факти про вивезення 19,5 тисяч українських дітей з окупованих Росією територій, і той факт, що у зв’язку з цим МКС видав ордери на арешт Львової-Бєлової та президента Володимира Путіна.
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Раніше Велика Британія та США заблокували трансляцію цього засідання на сайті ООН. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила журналістам, що завдяки цьому Львова-Бєлова не мала «міжнародної трибуни для поширення дезінформації та спроб захистити свої жахливі дії в Україні».
У заяві британського представництва в Twitter йдеться, що «якщо Марія Львова-Бєлова хоче звітувати про свої дії, вона може зробити це в Гаазі».
Посли США, Великої Британії, Албанії та Мальти також демонстративно покинули залу засідань Ради безпеки ООН у середу під час виступу по відеозв’язку Львової-Бєлової.
У травні минулого року Путін підписав указ про спрощення надання українським дітям російського громадянства, що відкриває шлях до їхнього усиновлення в Росії.
Неофіційну зустріч у Раді безпеки ООН було скликано з ініціативи Росії та присвячено питанню дітей, вивезених з України до Росії. У російському формулюванні це називалося «евакуацією дітей із зон конфліктів».
Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив журналістам, що неформальна зустріч була запланована задовго до ордерів МКС і не призначалася для спростування звинувачень проти Путіна та Львової-Бєлової.
Росія не приховує програму, в рамках якої вона вивезла до Росії тисячі українських дітей, і представляє її як «гуманітарну акцію захисту дітей-сиріт та дітей, кинутих у зоні бойових дій».
Раніше Небензя заявив, що таким чином російська влада хотіла «уберегти їх від небезпеки», і що готова повернути дітей в Україну, коли для цього будуть безпечні умови.
Міжнародний кримінальний суд підозрює Путіна та Львову-Бєлову у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортаціях та переміщенні населення, зокрема дітей, із захоплених російською армією територій України. Міжнародне право може розцінювати це як геноцид.
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- Голос Америки
Швеція: досі невідомо, хто відповідальний за вибухи на трубопроводах "Північного потоку"
Швеція заявила про складнощі розслідування вибухів, які кілька місяців тому пошкодили російські трубопроводи на дні Балтійського моря "Північний потік" 1 та 2.
Шведський прокурор Метс Люнгквіст, який веде слідство вказав на складнощі для слідства: "Йдеться про злочин, чиї обставини важко розслідувати. Вибухи стались на глибині 80 метрів на дні Балтійського моря".
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Посадовець додав, що інцидент є полем для спроб впливу, але "ці дискусії не впливають на слідство, яке базується на фактах та інформації, отриманих в результаті аналізу, дослідження місця злочину та співпраці з владою Швеції та інших країн".
Слідство раніше встановило, що йдеться про акт "масштабного саботажу".
Участь держави у вибухах є "абсолютно основним сценарієм", заявив в четвер прокурор в телефонному інтерв'ю Reuters.
В статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Столтенберг: НАТО планує стратегічну багаторічну програму допомоги Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що члени НАТО повині не лише допомогти Україні захиститися від нинішньої агресії Росії, але і розбудувати її можливості, щоб вона могла «стримувати та захищатися від майбутньої агресії».
«Члени НАТО зобов’язуються дати Україні те, що їй потрібно, щоб вона перемогла як суверенна, незалежна держава в Європі. І досягла справедливого і міцного миру», – сказав Столтенберг на брифінгу для ЗМІ після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.
Столтенберг заявив, що після закінчення війни українські сили повинні мати найвищий можливий рівень оперативної сумісності з альянсом.
Він додав, що країни НАТО домовилися розпочати роботу над розробкою стратегічної багаторічної програми допомоги Україні. І це, за словами генерального секретаря НАТО, є яскравою демонстрацією того, що «наша підтримка триватиме протягом тривалого часу».
За словами Столтенберга, це допоможе Україні на шляху до євроатлантичної інтеграції, бо «майбутнє України – в євроатлантичній сім’ї».
Як повідомляв Голос Америки, за результатами саміту міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що основний фокус допомоги Україні з боку союзників НАТО зараз - сприяти контрнаступу Києва для повернення території, захоплених Росією.
Але у майбутньому Альянс продовжуватиме роботу для наближення України до стандартів НАТО.
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