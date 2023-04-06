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- Голос Америки
США проведуть у Європі щорічні військові навчання, щоб "гарантувати союзникам захист континенту від агресії"
США проведуть масштабні щорічні військові навчання Defender 23 у Європі та Африці за участі 26 країн-союзників, повідомила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
Вона розповіла, що маневри стартуватимуть 22 квітня й триватимуть майже два місяці, участь у них візьмуть 9 тисяч військовослужбовців США та близько 17 тисяч військовиків з інших держав, зокрема ЄС, Великої Британії, Молдови, Румунії, Вірменії та Грузії.
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Навчання будуть "зосереджені на стратегічному розгортанні Збройних сил США, використанні готових запасів армії та взаємодії з європейськими союзниками та партнерами", сказала Сінгх.
Навчання Defender 23 проводяться під керівництвом Сухопутних сил США в Європі та Африці з 2021 року. Вони "покликані продемонструвати здатність американських військ швидко розгортати надійні війська та обладнання, щоб гарантувати союзникам стримування тих, хто може загрожувати миру в Європі, та захист континенту від агресії" і показати "здатність вести широкомасштабні наземні бойові операції на кількох театрах бойових дій на підтримку НАТО", повідомляє Міноборони США.
Напередодні у Пентагоні розповіли, що зараз триває закупівля обладнання, необхідного для початку тренувань українців на бойових танках Abrams, а до нового пакету військової допомоги США для України у 2,6 мільярда доларів увійдуть мобільні реактивні системи з лазерним наведенням допоможуть українцям протидіяти дронам-камікадзе, зокрема іранським Shahed.
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- Голос Америки
- Associated Press
Росія програла голосування у трьох органах ООН через Україну
Цього тижня Росія програла вибори до трьох органів Організації Об’єднаних Націй, що, на думку оглядачів, свідчить про те, що спротив її вторгненню в Україну, яке почалося понад рік тому, залишається сильним.
Голосування в Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР), що складається з 54 членів, відбулося після схвалення шести необов’язкових резолюцій проти Росії Генеральною Асамблеєю ООН, що складається з 193 членів. Остання — 23 лютого, напередодні першої річниці вторгнення — закликала Москву припинити бойові дії та вивести свої війська. Її було прийнято 141 голосом проти 7 при 32 утрималися.
Під час голосування в ЕКОСОР за місце в Комісії зі статусу жінок Росія зазнала гучної поразки від Румунії. Вона також програла Естонії, не ставши членом виконавчої ради агентства ООН у справах дітей ЮНІСЕФ. І вона зазнала поразки від Вірменії та Чехії під час таємного голосування за членство в Комісії із запобігання злочинності та кримінального правосуддя.
Після голосування в середу посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила: «Це чіткий сигнал від членів ЕКОСОР про те, що жодна країна не повинна обіймати посади в критичних органах ООН, коли вони грубо порушують Статут ООН».
Під час голосування за членів 14 комісій, рад і експертних груп, якими керує ЕКОСОР, Росія була обрана до Комісії соціального розвитку шляхом акламації – альтернативних кандидатів не було. Сполучені Штати та Велика Британія не подавали заявки своїх країн, заявивши, що вторгнення Росії порушує міжнародне право та територіальна цілісність України.
Росія також була обрана шляхом аккламації до Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.
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До Великодня американці вчилися розписувати українські писанки та ліпити вареники. Пасхальний ярмарок і майстер-клас організували при Українському католицькому соборі у Вашингтоні. Кошти від ярмарку спрямують на потреби українців. Подробиці - в сюжеті Ірини Шинкаренко та Костянтина Голубчика.
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- Голос Америки
Контрнаступ буде важким для України - генерал Гертлінг назвав дві причини
У результаті очікуваного контрнаступу України цієї весни українським військам вдасться звільнити значну частину української території, яку зараз окупували російські сили, але це буде надзвичайно складним завданням, вважає генерал у відставці та колишній командувач армією США в Європі.
Коментуючи активно обговорюваний у ЗМІ та експертному середовищі ймовірний контрнаступ України, генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг назвав дві причини того, чому це буде “надзвичайно важко” для України.
“По-перше, - сказав Гертлінг, - захист завжди легший, ніж напад. І, по-друге, українським генералам довелося включити у свої формування величезну кількість нової техніки та провести навчання на високому рівні”, – сказав колишній військовий посадовець США.
Свої оцінки та прогнози генерал-лейтенант Гертлінг, який прослужив в армії США 37 років, висловив під час зустрічі зі студентами під назвою “Переналаштований світ: наслідки війни Росії проти України”, який у п'ятницю проводила програма Російських та євразійських досліджень Університету Джорджа Мейсона.
За словами Гертлінга, слід очікувати не так великого контрнаступу, як серії різних скоординованих ударів у різних частинах лінії фронту “у час і місце, які обере Україна”.
«Я вважаю, що це будуть кілька різних атак у різних регіонах, які матимуть певний спектр складності”, - зауважив генерал-лейтенант.
Він наголосив, що за допомогою союзників українська армія старанно готувалася до наступальних операцій цієї весни, знаючи, що українським військовим доведеться долати ешелоновану оборону противника.
«Навчання тривали не лише щодо загальновійськових операцій, а і того, що ми у Форт-Ірвіні [Національний тренувальний центр армії США у Каліфорнії, - ред.] називаємо загальновійськовим проривом, тобто подоланням смуг перешкод», – сказав Гертлінг.
Він сказав, що йдеться про одні з найскладніших військових операцій, найважчих для виконання, крім того, таких, що призводять до найбільших втрат і мають потенціал для “неймовірної боротьби з обох сторін”.
Україна має хорошу армія, але не найкращу у світігенерал Марк Гертлінг
Генерал додав, що Росія протягом останніх чотирьох місяців нарощувала динаміку оснащення власних оборонних смуг, мінних полів, бойових позицій уздовж лінії фронту як на півночі, так і на півдні.
Гертлінг також застерігає від переоцінки українського війська, як це було зроблено щодо російської армії до початку повномасштабного вторгення Росії. “На початку цієї війни ми вважали, що російські війська надзвичайно потужні. Але вони довели, що не є такими. Зараз завдяки успіхам України ми вважаємо, що вона має найкращу армію», – каже генерал.
«Україна має хорошу армію, але не найкращу у світі. Те, що деякі елементи військових операцій їм все ще недоступні, зменшує їхню ефективність на наступному етапі цієї війни. Але я справді вірю, що вони відвоюють значну частину території під час майбутнього весняного наступу”, - сказав генерал.
"Україна має всі 3 складники для перемоги, Росія зазнає невдачі в кожному"
У ході дискусії Гертлінг нагадав, що не вірив у те, що Кремль нападе на Україну, бо військ, які зібрала Росія на кордонах України було недостатньо для досягнення поставлених цілей.
Але таакож, приблизно за тиждень до 24 лютого 2022 року у студії Герлінг, як військовий аналітик телеканалу CNN, заперечував, що українці здадуться за кілька днів, бо був добре знайомий і зі станом російської, і української армії.
“Коли всі інші казали, що Україна буде завойована за пару днів, я похитав головою і сказав, що не думаю, що буде так”, - згадує Гертлінг.
“Тому що я знав ворога. І також знав, як розвинулися українські сили”, - пояснив військовий експерт, нагадавши, що вивчення себе і реалій свого ворога - основа ідеології китайського мислителя Сунь-цзи, автора одного із найвідоміших трактатів із військової стратегії в історії “Мистецтво війни”.
Крім того, Гертлінг вважає, що Україна має усі 3 складові, які назвав необхідними для перемоги у битві інший автор теорії військових наук - Карл фон Клаузевіц. Це - високопрофесійна армія, підтримка народу і ефективна влада.
“Україна має всі ці три складники. А Росія зазнає невдачі в кожному”, - сказав Гертлінг.
Як повідомляв Голос Америки, очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що зараз настає «ключовий момент у боротьбі України за свою свободу».
Під час засідання Міжнародної контактної групи з безпекової допомоги Україні в форматі "Рамштайн" всередині березня він відзначив, що пріоритетами для союзників, які підтримують Україну, є забезпечення потреб України на найближчу перспективу, включаючи надання боєприпасів та зміцнення систем протиповітряної оборони.
На початку тижня Пентагон оголосив про новий пакет двійськової опомоги Україні на суму 2,6 мільярда доларів.
З 24 лютого 2022 року США пообіцяли надати Україні безпекову допомогу на суму понад 35,2 мільярда доларів.
Як повідомляв Голос Америки, державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив підтримку США «у питанні співпраці НАТО з Україною та довгострокову прихильність розбудови обороноздатності України, її можливостей стримування».
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