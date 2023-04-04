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- Голос Америки
Пентагон: Реактивні системи від США допоможуть Україні боротися з дронами. Попереду - навчання на танках Abrams
У Пентагоні прокоментували новий пакет допомоги Україні та, зокрема, розповіли, що наразі триває закупівля обладнання, необхідного для початку тренувань українців на бойових танках Abrams.
Як повідомляв Голос Америки, згідно з новим пакетом, США нададуть військову допомогу Україні на суму 2,6 мільярда доларів.
Зокрема, як повідомили у Пентагоні на брифінгу 4 квітня, вміщені у пакет мобільні реактивні системи з лазерним наведенням допоможуть українцям протидіяти дронам-камікадзе, зокрема іранським Shahed.
Щодо тренувань українських військових, то вже понад 7000 солдат з України пройшли навчання від колег зі США. “Навчання на танках Abrams ще не розпочато. Тож ми попередимо вас, коли розпочнемо цю навчальну програму. Ми ще працюємо над закупівлею необхідного для цього обладнання, але сподіваємося, що скоро все буде готово”, - сказав високопосадовець Пентагону.
На сході України, за інформацією оборонного відомства, триває важливий етап бойових дій, але суттєвих змін у територіальному контролі останнім часом не відбулося. Лінія фронту є відносно статичною, без значних переваг з обох сторін.
За словами представників Пентагону, США мають на меті допомогти Україні утримати свої позиції та відсунути лінію фронту, тож очікується український контрнаступ. “Ми продовжуємо досягати цієї мети декількома способами, зокрема, працюючи з союзниками та партнерами, надаючи нові можливості”, - повідомив посадовець Міноборони США. Значна кількість артилерійських снарядів, інших боєприпасів, а також запчастин, повинні підвищити здатність України проводити складні маневри.
Крім того, скоординоване застосування усіх наданих можливостей, у тому числі, навчання військових Збройних сил України, допоможе забезпечити надійну бойову здатність, додають у Пентагоні.
Значні ресурси, які Сполучені Штати виділяють Україні, відображають американські інтереси та цінності, які “поставлені на карту” у цій війні, кажуть у Пентагоні. Повне розуміння цього є і в США, і в Європі. Щодо обсягів безпекової допомоги Україні у відсотках від ВВП, то серед 20 найбільших донорів США перебувають приблизно посередині. У Пентагоні також зазначили, що одним із найсуттєвіших донорів допомоги для України є й Фінляндія, якими цими днями увійшла до складу НАТО.
“Пакет, який ми сьогодні оголосили, доповнить багато тих можливостей, які надають наші союзники та партнери”, - наголосили у Пентагоні.
Щодо Росії, то у Пентагоні відзначили неймовірну жорстокість до військових з боку їх керівництва, а також, зокрема, справжню зневагу до життя російських бійців з боку очільників групи Вагнера. “Ми також бачимо напругу та внутрішню боротьбу на вищих рівнях керівництва. У російській владі ми бачимо багато суперечок”, - кажуть у Міноборони США.
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«Ми вітатимемо Фінляндію в Альянсі. Це, можливо, єдине, за що ми можемо подякувати пану Путіну, тому що він знову спровокував те, що, як він стверджує, хотів запобігти агресією Росії», - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у Брюсселі.
- Голос Америки
ЄС та США спільно протидіятимуть спробам використовувати енергетику як зброю - заява
США та ЄС домовились разом протистояти спробам дестабілізації енергетичного ринку у відповідь на російські загрози глобальній енергетичній безпеці. Про це йдеться у спільній заяві США та Євросоюзу, яку оприлюднили у вівторок, 4 квітня, після засідання Енергетичної ради ЄС - США в Брюсселі.
“ЄС і США мають намір продовжувати координацію двосторонніх та багатосторонніх дій, щоб підтримувати стабільність глобальних енергетичних ринків, - мовиться у заяві. - Обидві сторони підтвердили рішучу відданість за допомогою адекватних заходів прямо протидіяти усім зусиллям, спрямованим на подальшу дестабілізацію глобальної енергетичної ситуації та на обхід санкцій”.
Рада озвучила основні кроки для того, щоб протистояти спробам використовувати енергетику як зброю. Зокрема, Рада закликає прискорити енергетичний перехід від виробництва викопного палива до відновлювальних джерел енергії, зменшити залежність від викопного палива, скоротити споживання енергії.
“У світлі поточного тиску, який спричинила війна Росії в Україні, Рада підкреслила, що енергозбереження, енергоефективність і швидке впровадження відновлюваних джерел енергії є ключовими стовпами енергетичного переходу”, - мовиться у заяві.
У контексті російської війни в Україні, в цій заяві ЄС і США оголосили вимогу до Росії “вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, вони засудили “небезпечні дії Росії на Запорізькій АЕС та підкреслили свою повну підтримку роботи місії МАГАТЕ”, Рада також закликала Росію вивести свій персонал і військову техніку із Запорізької АЕС, а повний контроль над станцією повернути Україні.
Країни Енергетичної ради підтвердили, що бачать майбутнє громадян України та Молдови у Європейському Союзі, а відтак продовжуватимуть підтримувати подальшу євроінтеграцію України та Молдови.
“Рада продовжує підтримувати інтеграцію обох країн (України та Молдови - ред.) з ЄС у всіх енергетичних секторах, зокрема, шляхом прискорення розвитку енергетичної інфраструктури та взаємозв’язків”, - йдеться у заяві енергетичної ради.
США та ЄС запевнили, що “продовжуватимуть підтримувати швидке відновлення та реконструкцію України”, сприятимуть її переходу до чистої енергії.
ЄС та США вкотре наголосили на відданості наміру перейти на нульовий рівень викидів вуглецю до 2050 року.
Аналіз. Коаліція переможців на виборах в Болгарії посилила б підтримку України, але її створення не гарантовано
Коаліція двох партій ГЕРБ-СДС на чолі з колишнім прем'єр-міністром Болгарії Бойко Бориссовим попередньо перемогла на дострокових парламентських виборах в Болгарії з 26,51% голосів, оголосила Центральна виборча комісія країни на своєму веб-сайті, базуючись на 100 відсотках протоколів, опрацьованих обласними виборчими комісіями. На другому місці коаліція "Продовження змін" - "Демократична Болгарія" (ПП-ДБ) з 24,54%. «Відродження» з 14,15% голосів посідає третє місце, випереджаючи ДПС, яка отримала 13,72% підтримки, і Болгарську соціалістичну партію, спадкоємицю Болгарської комуністичної партії, з історично низькими 8,94%.
«Найбільшою невдачею стало те, що проросійська партія «Відродження» піднялася на третє місце, набравши на 5 відсотків більше ніж минулого року. Це збільшить вплив Москви в Болгарії та потенційно посилить заклики до мирного врегулювання війни Росії проти України на користь бажаного Кремлем розділу України», – сказала Маргарита Асенова, аналітикиня Фонду Джеймстаун, вашингтонської дослідницької установи.
Водночас обидва ймовірні переможці поділяють проєвропейські, пронатівські позиції та сильну підтримку України. За часів уряду Петкова, як писав Голос Америки, болгарська зброя почала надходили в Україну через посередників ще з квітня 2022 року. У листопаді минулого року «Продовження змін» та ГЕРБ проголосували в парламенті за надання Україні військової допомоги.
У вівторок коаліція ПП-ДБ обговорює свої наступні кроки, про які планує оголосити на прес-брифінгу. Керівництво ГЕРБ вирішило мовчати до четверга, коли ЦВК має оголосити остаточні результати, повідомляє Болгарська служба Радіо Свобода. Президент Болгарії Румен Радев, як повідомляє Радіо Свобода, закликав сторони якомога швидше приступити до коаліційних переговорів.
Голосуючи на виборчій дільниці, Бориссов заявив, що єдиним виходом з політичної кризи в країні є стабільний уряд.
"З цією жахливою війною в Україні, з цим перерозподілом світу і всього ланцюжка поставок ми дуже чітко повинні стояти на боці демократичного світу", - сказав Бориссов, повідомляє Associated Press. Бойко Бориссов обіймав посаду прем’єр-міністра Болгарії у 2009 – 2021 роках.
Петков, який, як він розповів раніше в інтерв'ю Голосу Америки, закликав лідерів ЄС запровадити найжорсткіші санкції проти Росії в перші дні повномасштабного вторгнення, також підкреслював свою проєвропейську позицію під час голосування.
"Я голосував за нормальне європейське життя, нормальний європейський уряд, нормальні європейські дороги, нормальну європейську охорону здоров'я, нормальну європейську освіту", - сказав він, повідомляє Associated Press. Петков очолював болгарський уряд, сформований коаліцією чотирьох партій з грудня 2021 року по серпень 2022 року.
Коаліція, створена лише із двох політичних сил, обидві з яких мають проукраїнську позицію, говорять експерти, означатиме більш стійку підтримку Україні. Уряд Кирила Петкова, натомість, включав Соціалістичну партію, яка виступала проти надання Україні зброї.
Втім, не дивлячись на схожість політичних позицій, створення коаліції між двома політичними силами не є даністю, кажуть експерти.
«За останній рік накопичилося багато ворожнечі, аж до того, що офіційною політичною стратегією стало заперечення будь-якої можливості майбутньої співпраці», — каже Христо Панчугов, доцент Нового болгарського університету, у коментарі Голосу Америки.
ПП та її союзник Демократична Болгарія пообіцяли ніколи не співпрацювати з ГЕРБ та її лідером, звинувативши партію та її лідера у поширеній корупції за часів роботи уряду Бориссова – звинувачення, яке колишній прем`єр відкидає.
«Навіть незначна співпраця щодо спільних політичних позицій буде надзвичайно важкою. До того ж наближаються місцеві вибори восени - партії ще більше вагатимуться щодо партнерства, яке може призвести до втрати підтримки виборців», — каже Панчугов.
Однак сильні результати проросійських партій на цих виборах, каже Асенова, можуть змусити двох ймовірних переможців співпрацювати та сформувати стабільну двопартійну коаліцію.
«Для ГЕРБ і ПП це буде історичний шанс повернути країні місце та роль в Європі та НАТО, а також відмитися від ганебної проросійської риторики, коли жорстка геноцидна війна Москви проти незалежної України триває», – каже вона.
Огнян Мінчев, професор політології Софійського університету в Болгарії вказує на інші впливи, які штовхають обидві політичні сили до створення коаліції. Перший йде від звичайних болгар, яким "вже набрид так званий тимчасовий уряд президента, який в багатьох важливих аспектах практично не керував", каже він.
"По-друге, існує значний тиск з боку партнерів Болгарії в Європейському Союзі і НАТО щодо створення парламентської більшості та нормального функціонального уряду, оскільки є багато питань, які Болгарія має вирішувати окремо та разом зі своїми союзниками в контексті нагальних європейських і світових подій", – каже Мінчев.
По-третє, дослідник вважає, що обидві політичні сили виграють від приєднання до урядової коаліції: ГЕРБ це дозволить відновити свою легітимність після масових протестів 2020 року в Болгарії проти корупції уряду Бориссова. Це також допомогло б політичній силі Петкова зберегти електоральну підтримку, яка знизилася протягом останніх трьох виборчих циклів.
Якщо дві провідні сили не зможуть сформувати коаліцію, президент Румен Радев призначить новий тимчасовий уряд і чергові національні вибори. Більшу частину останніх двох років, за винятком семимісячного уряду Петкова, Болгарією керували технократичні тимчасові уряди.
Президента вважають дружнім до Росії. Експерти вказують на його спротив відправці військової допомоги Україні.
«Він використовував прогалини в законодавчих рішеннях, щоб обмежити чи зменшити підтримку України», — каже Панчугов.
"Він навіть проігнорував рішення парламенту про це. Так що ще півроку ми побачимо теж саме, не лише відносно політики щодо України у війні, яка там триває, а й у зовнішній політиці, оборонній політиці, переозброєнні та модернізація болгарської армії", - каже Ассенова.
Вона зазначає, що президент, чия роль, згідно з Конституцією, переважно церемоніальна, протягом останніх двох років ухвалював більшість зовнішньополітичних та оборонних рішень.
Тривала політична криза, пише Reuters, також змусила Болгарію відкласти приєднання до єврозони, затвердження законопроекту про бюджет на 2023 рік і завадила можливості країни отримати доступ до фондів ЄС для відновлення після пандемії.
Цієї неділі болгарські виборці пішли на виборчі дільниці вп’яте за два роки; низька явка, за оцінками, 40 відсотків, може свідчити про їхнє розчарування політиками.
У цьому звіті використано інформацію AP, Reuters і RFE/RL.
- Голос Америки
Наслідки справи проти Дональда Трампа для політичної системи США - експерти
Висунення звинувачень проти колишнього президента Дональда Трампа викликало дебати щодо того, якими будуть наслідки цієї справи для політичної системи країни. Деякі республіканці попереджають, що обвинувачення проти колишнього президента Трампа створює небезпечний прецедент, який знизить планку для майбутніх переслідувань та поставить країну на небезпечну слизьку дорогу.
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«Я вважаю, що це жахливий прецедент для країни. Я думаю, що це погано для Америки, погано для Республіканської партії і погано для політичної системи в нашій країні. Якщо почати рухатись цим шляхом, не можна повернути назад», – цитує видання The Hill Віна Вебера стратега і колишнього члена керівництва Республіканської партії в Палаті представників Конгресу США. «Ми побачимо політичні переслідування, деякі з них з поважних причин, деякі з них заради просування прокурорської кар’єри. Але все це шкодить Америці та нашому політичному процесу», – додав він.
Ми побачимо політичні переслідування, деякі з них з поважних причин, деякі з них заради просування прокурорської кар’єри. Але все це шкодить Америці та нашому політичному процесВін Вебер, стратег республіканської партії
Інші оглядачі заперечують ці твердження, стверджуючи, що ніхто не стоїть вище закону, незалежно від того, чи служив він в Овальному кабінеті. І цей принцип чітко закріплений у Конституції США, сказав в інтерв'ю Голосу Америки професор права Університету Джорджа Вашингтона Пол Шифф Берман.
«Дуже важливий момент в нашій конституційній системі - це те, що президенти - не королі, закон - це король. Ідея в тому, що президент має підпорядковуватися закону. І в цьому випадку ми маємо кримінальне переслідування, обвинувальний висновок, який винесло велике журі присяжних. І це журі - це просто звичайні громадяни, які дійшли висновку, що є достатньо доказів, що колишній президент дійсно порушив закон. І якщо ми віримо, що президент не над законом, це саме те, що має відбуватися».
Дуже важливий момент в нашій конституційній системі - це те, що президенти - не королі, закон - це король...І якщо ми віримо, що президент не над законом, це саме те, що має відбуватися.Пол Шифф Берман, професор права Університету Джорджа Вашингтона
Натомість Він Вебер каже, що завжди знайдуться охочі вести політичні переслідування попередньої адміністрації, і дуже важливо мати механізм захисту урядової системи.
«У цій величезній нашій країні є люди, які мають менш ніж чесні мотиви, і треба, щоб їх гальмували правила, які ми встановили, неформальні правила, розроблені для захисту всієї системи», — сказав він. «Як тільки ця стіна прецеденту буде зруйнована, ми матимемо людей по всій країні, які знайдуть причини для участі в політичних переслідуваннях», — додав він, зазначивши, що дехто в опозиції говорить про можливість висунення звинувачень проти президента Байдена або його сина Гантера після того, як він залишить посаду.
Втім, професор Пол Шифф Берман вказує, що у справі Дональда Трампа не йдеться про порушення справи адміністрацією проти своїх попередників.
«Завжди є занепокоєння, що нова президентська адміністрація, яка отримує владу, буде переслідувати попередню адміністрацію, і цьому не буде кінця і краю, і це може дестабілізувати країну. Але у цьому випадку, не уряд розпочинає справу проти попередньої адміністрації. Це штат Нью-Йорк, що є абсолютно іншим суб'єктом, який веде справу. І велике журі, прості громадяни, а не прокурор, який вирішує передати справу до суду», - каже він.
Висунення обвинувачень проти колишнього президента відбувається на тлі президентських перегонів 2024, в який він, пропри юридичні проблеми, продовжує брати участь. Коментуючи висунення проти нього звинувачень, Дональд Трамп, заявив, що це «полювання на відьом, яке вдарить по Джо Байдену».
Професор Університету Пенсильванії Браян Роузенвальд, який поспілкувався з мовною службою Голосу Америки Урду, не погоджується, що ця справа зашкодить Джо Байдену: «Це не може мати негативних наслідків для Джо Байдена. Джо Байден тут нічого не зробив. Це не має нічого спільного з ним. Білий дім навіть не коментував це. Але я вважаю, що Трамп і правий, і помиляється. Він правий у тому, що це допоможе йому на праймеріз [висунення кандидатів від партій на президентські вибори]. Попереднє опитування, яке ми бачили сьогодні, показало, що це дало йому поштовх у зборі коштів у партії, яка переповнена наріканнями. Це просто дає їм ще щось, через що можна гніватись. Вони бачать еліту. Вони бачать, що істеблішмент націлений на хлопця, якого вони вважають своїм чемпіоном. І багато в чому це схоже на напад на них самих. І тому вони гуртуються навколо нього».
Дональд Трамп має дуже пристрасну базу, зазначає професор Роузенвальд, але разом з тим, вона не достатньо велика, щоб виграти загальні вибори, що показав 2020 рік.
Незалежно від результату, сам факт звинувачення Трампа, матиме великі наслідки для політичного майбутнього США, кажуть експерти.
«Щоразу, коли в політиці переступають поріг, це передує іншій межі, яку потрібно переступити. Коли порушується політичне табу, стає легше зробити це вдруге. Прецедент є», – каже Росс К. Бейкер, професор політології з Ратгерського університету.
Разом з тим, він додає, що справа прокурора Мангеттену Елвіна Брегга, який виступив із звинуваченнями проти Трампа в теперішній справі, виглядає слабшою, ніж звинувачення, які можуть висунути спеціальний прокурор Міністерства юстиції Джек Сміт і окружний прокурор округу Фултон Джорджії Фані Вілліс.
«Я думаю, що було б краще, якби прецедент був сильнішим. Місцеві окружні прокурори не повинні мати повноважень висувати звинувачення президентам», – сказав він.
Бейкер додав, що звинувачення проти Трампа, пов’язаних із його можливою роллю в підбурюванні нападу на Капітолій 6 січня 2021 року та його можливої участі в спробі підірвати результати виборів у Джорджії у 2020 році, мають "більше ваги", ніж справа Брегга.
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