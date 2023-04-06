Брифінг Голосу Америки. Як Захід має відповісти на ядерні погрози РФ?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Сі Цзіньпін та Еммануель Макрон застерегли Росію від її ядерної риторики - якою має бути відповідь Заходу на це? Говоримо з дослідницею Лондонської школи економіки Марією Золкіною. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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