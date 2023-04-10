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Чого очікувати Україні від зборів МВФ та Світового банку у Вашингтоні?
У Вашингтоні розпочались збори Міжнародного Валютного фонду та Світового банку. Очільники світових центробанків та міністри фінансів цього тижня збираються в американській столиці, щоб під час дискусій, двосторонніх зустрічей та експертних семінарів обговорити перспективи світової економіки, стабільність фінансової системи на тлі нещодавнього падіння банків у США та Європі, обмеження економічного впливу війни Росії в Україні, боротьбу з обходом санкцій з боку Росії тощо.
До Вашингтона прибув голова Національного банку України Андрій Пишний, а також заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомила установа у Facebook. Президент України Володимир Зеленський планує звернутись до зібрання відеозв'язком в середу.
Серед питань, щодо яких українські посадовці прагнуть досягнути прогресу у Вашингтоні: виконання програми МВФ, подолання наслідків російської військової агресії та посилення санкційного тиску на Росію, забезпечення економічної стабільності України та відновлення. Заплановані зустрічі з керівництвом МВФ, Світового банку, ЄБРР, Міністерства фінансів США, Європейського центрального банку, керівниками європейських центробанків, повідомили в НБУ.
Війна Росії в Україні загострила проблеми, які стоять перед світом - від зростання цін на продовольчі товари до збільшення геополітичної напруги, заявила директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва на відкритті зборів.
"Один із цих шоків – безглузда війна в Україні може зникнути просто якщо одна країна, яка вдерлась до України, просто прийме рішення зупинити війну. - каже посадовиця. - Чому це важливо для того, що ми сьогодні обговорюємо тут? По-перше – ця війна відвертає увагу світу від багатьох нагальних проблем. Це війна не лише вбиває людей, вона підштовхує ціни на харчові продукти й вона збільшує геополітичну напругу, зменшує здатність світу працювати в єдності. Отже, існує проблема, яку це засідання не в змозі вирішити, але його вирішення надзвичайно допомогло б розв'язати питання, які ми обговорюємо".
Тиждень тому МВФ затвердив масштабний пакет допомоги Україні обсягом 15,6 мільярда доларів, з яких 2,7 мільярда - вже в Україні. Кошти допомогли стримати економічну стабільність та фінансувати основні бюджетні витрати, заявили в Міністерстві фінансів України. Нацбанк сподівається отримати цього року від МВФ 5 мільярдів доларів загалом.
Однак програма, безпрецедентна для країни у війні, несе"значні ризики" до виконання, як заявила заступниця директора МВФ Гіта Гопінат, і передбачає 19 різних заходів зі стабілізації економіки з боку України вже до кінця року, включаючи заходи зі збільшення податкових надходжень, стабільності валютного курсу, протидії корупції та стабільності центробанку. Також передбачено щоквартальні перегляди вже з червня. Програма стала підтвердженням того, що міжнародна спільнота підтримує Україну в довгостроковій перспективі, заявили в Мінфіні США.
Якщо війна завершиться до середини 2024 року, потреба України у зовнішньому фінансуванні складатиме 115 мільярдів доларів. Такими оцінками з журналістами поділився посадовець МВФ Гевін Грей. Однак, якщо війна триватиме до кінця 2025 року - потреба зросте до 140 мільярдів доларів.
А от вартість повоєнної відбудови потребуватиме значно більших ресурсів від донорів. Світовий банк перед засіданням збільшив оцінку витрат на відбудову України до 411 мільярд доларів з 349, озвучених перед цим.
Боротьба з обходом санкцій Заходу, запроваджених, щоб обмежити здатність Росії фінансувати війну - також на порядку денному, повідомили в Міністерстві фінансів США.
Серед ініціатив із подолання уникнення санкцій, минулого місяця на Саміті за демократію, США та понад 20 інших країн домовились вжити заходів, щоб збільшити прозорість структури власності корпорацій, щоб не дозволити використання західної фінансової системи для відмивання коштів. Дженет Єллен, міністр фінансів США, привітала ці заходи як і рішення Міжнародної групи з подолання відмивання коштів (FATF) минулого місяця виключити Росію зі своїх членів. «Росія продовжує зневажати суверенітет, коїти негуманні вчинки проти України й діяти як рай для незаконних коштів», - заявила посадовиця.
Клептократичний режим Кремля розв'язав війну в Україні, каже посадовиця: «Корупція дозволила Володимиру Путіну та російським олігархам розкрасти багатство своєї країни, щоб фінансувати незаконну війну проти українських цивільних». Єллен згадала, що під час візиту до Києва минулого місяця вона «на власні очі змогла побачити трагічний вплив варварських атак Росії».
МВФ та міжнародні фінансові організації також підтримали заходи зі зменшення боргового навантаження на Україну.
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Ще буде не один ордер на арешт Путіна – Іванна Климпуш-Цинцадзе. Інтерв'ю
17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за звинуваченням у депортації українських дітей з окупованих українських територій до Росії. Це лише перший крок, і керівництво Росії врешті-решт притягнуть до відповідальності за інші воєнні злочини – переконана Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС.
В інтерв'ю Українській службі Голосу Америки вона розповіла, чому МКС вирішив почати зі справи нелегальної депортації дітей, чому Україну не влаштовує гібридний формат міжнародного трибуналу та чи є в парламенті політичний плюралізм.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Марія Ульяновська, Голос Америки: Чому Міжнародний кримінальний суд обрав саме злочин депортації дітей і чому це важливо?
Іванна Климпуш-Цинцадзе: Я вважаю, що буде ще не один ордер на арешт Путіна за різними злочинами, до яких причетний він сам, члени його кліки та виконавці, які реалізують ці злочини.
Примусова депортація дітей – це для нас дуже болюче питання. Ми маємо інформацію про 16 тисяч підтверджених випадків насильно депортованих з України дітей. На жаль, повернути вдалося не так багато – тільки сотні. І це вже ті свідчення, які можна докласти до справи в МКС.
Водночас, депортація є характерною ознакою злочину геноциду. І це може бути основою для звинувачення Росії. Хоча ми бачимо, що, на жаль, сьогодні структури ООН не знайшли підтверджень геноциду. Я думаю, що це насамперед через те, що вони послуговуються тільки інформацією з контрольованих Києвом територій. Вони не усвідомлюють і не намагаються отримати доступ до того масиву брутальності і жаху, які відбуваються на окупованих територіях.
Ми розуміємо що десятки тисяч українців загинули тільки в Маріуполі, наприклад. Ці злочини – це тисячі "буч", тисячі "ізюмів". І це те, за що це керівництво Росії буде точно притягнуто до відповідальності.
М.У.: Власне для покарання вищого політичного керівництва Росії, Україна зараз лобіює створення міжнародного трибуналу по злочину агресії. Партнери пропонують гібридний формат: суд діятиме за законодавством України, але на території іншої держави. Як ви ставитесь до такого формату?
І.К-Ц.: У Сполучених Штатах є пропозиція стосовно гібридного трибуналу. Я не думаю, що він найкраще відповідає нашому інтересу притягнути російських керівників і виконавців до відповідальності. Національний суд на території іншої країни завжди буде піддаватися сумніву тими, кого він судитиме. Нам буде не тільки складно отримати звинувачувальні вироки, а й власне їх реалізувати. Тому, як на мене, ми маємо продовжувати свої зусилля зі створення саме міжнародного спеціального трибуналу.
До нашої ініціативи вже долучилися 32 країни. Для порівняння, Нюрнберзький трибунал заснували лише чотири країни. Тому 32 – це вже велика сила, але очевидно ми будемо пробувати продовжувати наші зусилля провести це рішення через Генеральну Асамблею ООН. Це – ідеальний варіант. Але якщо не вийде, то залучення якнайбільшої кількості країн до створення такого трибуналу буде правильною і повноцінною відповіддю на реальне правосуддя за злочини в цій війні.
М.У.: Зараз все більше країн визнають Голодомор геноцидом українського народу. Нещодавно ви закликали французьких парламентарів ухвалити таке рішення. Чому це питання зараз настільки актуальне?
Те, що Росія робить сьогодні — це похідна від злочинів комуністичного режиму, який засудили тільки окремі країни.
І.К-Ц.: Насправді, ми з колегами давно працюємо над тим, щоб навіть ті країни, які не були готові говорити про цей страшний злочин двадцятого століття, робили поступ. І я рада, що зараз це усвідомлення приходить. Воно відкриває двері до засудження реальних злочинів комуністичного режиму. Світ засудив нацизм та фашизм, повторював: "Ніколи знову". Але те, що Росія робить сьогодні – це похідна від злочинів комуністичного режиму, який засудили тільки окремі країни: країни Балтії чи Грузія. Навіть ми в Україні досить пізно прийшли до цього усвідомлення.
Непокаране комуністичне зло проростає новими злочинами. Тому я сподіваюся, що це стане щепленням проти пропаганди, яку "русскій мір" намагається принести у світ, показавши себе носієм культури, яка насправді є носієм тортур, знищення, руйнування і смерті.
М.У.: Український прем'єр-міністр Шмигаль заявляв про те що Україна має амбітну мету бути готовою до вступу в ЄС за два роки. Чому ви ставитесь до цього скептично?
І.К-Ц.: Він насправді сказав, що Україна вступить за два роки в Європейський Союз. Це, на жаль, свідчить тільки про те, що ми не розуміємо обсяг завдань, які потрібно буде виконати, щоб бути готовими до вступу. Тільки два тижні тому ми отримали рішення Венеційської комісії щодо основного закону про деолігархізацію. І ми тільки тепер знаємо, що від нас очікують, як ми маємо виконати цей пункт. Тому мені би хотілося, щоб ми дуже відповідально і реалістично підходили до цього завдання.
Це величезний обсяг роботи, який має залучити всіх: уряд, парламент, бізнес-асоціації, громадянське суспільство – для того, щоб максимально швидко реалізувати всі завдання. Крім цього, це відповідальність перед нашими громадянами.
Непотрібно і нечесно створювати надмірні очікування, тому що це може призвести до величезного розчарування наших людей і партнерів, які щиро намагаються нам допомогти вступити, певною мірою навіть за прискореним шляхом. Я би все-таки орієнтувалася на середній проміжок часу, який забирав від кандидатського статусу до членства у різних країн, які вступали до Європейського Союзу – сім років.
М.У.: Україні зараз закидають монополію влади президента Зеленського. Ви представляєте іншу політичну силу в парламенті. Чи є в Україні зараз плюралізм політичної думки?
І.К-Ц.: З 24 лютого 2022 року для нас принциповою стала єдність з точки зору захисту України. Усі наші зусилля сьогодні спрямовані на те, щоб Україна вийшла переможницею в цій війні. Сьогодні ми не можемо говорити про політичний плюралізм в Україні, на жаль. До певної міри військова цензура під час воєнного стану була запроваджена обґрунтовано, але думаю, що зараз вона поширюється вже на ті сфери, які б не мали підлягати цензурі.
Сьогодні наші Збройні сили борються за те, щоб ми були демократичною країною в Європейській спільноті. Ми маємо тримати внутрішній демократичний фронт. Цим ми відрізняємося від Російської Федерації. Тому мені дуже хотілося б, щоб ми не піддавалися на спокуси до швидких рішень щодо централізації влади й позбавлення повноважень навіть громад на місцях.
Ми сильні тим, що ми різні, з різними підходами, але ми боремося за одну мету – країні вижити, країні перемогти й країні бути успішною.
Байден: "Я планую балотуватись" на виборах у 2024
Президент США Джо Байден заявив, що планує брати участь у виборах глави держави 2024 року, однак офіційного оголошення про це іще немає. "Я планую балотуватись, але ми ще не готові оголосити про це", - сказав Байден в ефірі програми NBC News.
Коментар було записано на галявині Білого дому під час традиційного щорічного "катання" великодніх яєць White House Easter Egg Roll за участі запрошених родин із дітьми. Ведучий запитав президента, скільки ще таких святкувань Байден планує відвідати, маючи на увазі його ймовірні плани змагатись за переобрання на другий термін. "Я планую ще принаймні три-чотири Easter Egg Rolls, - сказав Байден. - Можливо, п’ять. Може, шість".
NBC News пише із посиланням на власні джерела, що слова Байдена прозвучали в час, коли радники Білого дому готуються ухвалити остаточні рішення щодо початку його кампанії з переобрання. "Кілька міркувань у процесі ухвалення рішень включають те, що не з’явилося жодного серйозного конкурента від Демократичної партії, а також те, що колишньому президенту Дональду Трампу, який балотується від Республіканської партії, було висунуто обвинувачення і це забирає політичну увагу, і що наближається серйозна суперечка із республіканцями в Конгресі щодо витрат", зазначає медіа.
Серед інших потенційних кандидатів на вибори 2024 від Республіканської партії, як прогнозують оглядачі: губернатор Флориди Рон Десантіс, колишній віцепрезидент Майк Пенс, губернатор Нью-Джерсі Крис Крісті, а також Ніккі Гейлі, Джон Болтон та інші колишні та нинішні політики й посадовці.
Україна змінює воєнні плани після ймовірного витоку документів Пентагону - CNN
Україні довелося змінити деякі свої воєнні плани після ймовірного витоку секретних документів Пентагону. Про це повідомляє CNN із посиланням джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського.
Один зі "злитих" документів показує, що США шпигували за Зеленським. Це не дивно, каже джерело в оточенні президента, але українські посадовці глибоко розчаровані витоком інформації.
Міністерство юстиції США розпочало розслідування ймовірного витоку, також це питання почав вивчати Пентагон.
Раніше агентство Reuters повідомило, що за цим витоком можуть стояти Росія або проросійські елементи, адже документи місячної давності з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом могли бути змінені, щоб зменшити кількість втрат з боку Росії.
У Кремлі звинувачення про можливу причетність до витоку не коментували, але сказали, що там не мають "жодних сумнівів" у залученості США й НАТО до підготовки контрнаступу ЗСУ.
Як повідомляв Голос Америки, в Україні ймовірний витік інформації щодо можливого наступу ЗСУ, про який першим повідомило видання New York Times, вважають "нічим іншим, як інформаційною операцією Росії" і впевнені, що це не становить ризик для планів Збройних сил України.
Маск відмовився видаляти допис Медведєва у Twitter про те, що "Україна зникне"
Власник Twitter, американський мільярдер Ілон Маск відреагував на критику користувачів з приводу публікації в соціальній мережі допису заступника голови Ради безпеки Росії, колишнього президента Дмитра Медведєва про те, що "Україна зникне... бо вона нікому не потрібна".
Користувачі Twitter звинуватили Маска в тому, що він "не виконує санкції" щодо Росії, дозволяючи російським політикам користуватися платформою.
Власник Twitter відповів, що люди повинні самі ухвалювати рішення і відмовився обмежувати акаунти російських урядових структур.
"Усі новини до певної міри є пропагандою. Нехай люди приймають рішення самостійно", – написав Маск.
Він додав, що йому казали, нібито Путін назвав його військовим злочинцем за допомогу Україні, тому "він не зовсім мій найкращий друг". Володимир Путін таких заяв не робив.
Ілон Маск також зазначив, що Twitter не буде "просувати і обмежувати" російські урядові акаунти.
У квітні минулого року, невдовзі після початку повномасштабної війни в Україні корпорація Twitter заявила, що "не рекламуватиме або рекомендуватиме урядові облікові записи, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройних міждержавних конфліктах", зазначивши, що під обмеження зокрема підпадуть акаунти, які стосуються російської влади.
Купуючи Twitter у жовтні минулого року, Маск заявляв, що хоче забезпечити більшу свободу слова у соціальній мережі. Зокрема, було розблоковано обліковий запис колишнього президента США Дональда Трампа (той ним, втім, не користується). Низка коментаторів і політиків критикувала Маска, зазначаючи, що зміни у політиці модерації грають на руку дезінформаторам та кампаніям ненависті.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ілон Маск висловлював підтримку Україні. Водночас він висловлював співчуття "великим людям Росії, які цього (війни Росії проти України - ред.) не бажають". Згодом, втім, Маск також виступав із публічними заявами, які були сприйняті керівництвом України та низкою коментаторів як проросійські.
Днями газета The Telegraph повідомила, що соціальна мережа Twitter зняла обмеження, що існували раніше, на акаунти, пов’язані з російською владою. Пошук по сайту знову дає посилання, зокрема, на акаунти Кремля та МЗС Росії.
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