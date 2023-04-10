Брифінг Голосу Америки. США розслідують ймовірний витік документів

Брифінг Голосу Америки - наживо. Говоримо про нові деталі ймовірного витоку заскеречених військових документів США - і про допомогу МВФ для України. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.