Брифінг Голосу Америки. США розслідують ймовірний витік документів
Брифінг Голосу Америки - наживо. Говоримо про нові деталі ймовірного витоку заскеречених військових документів США - і про допомогу МВФ для України. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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