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Студія Вашингтон

Що Україні очікувати від зборів МВФ, Світового банку. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Що Україні очікувати від зборів МВФ, Світового банку. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Що Україні очікувати від зборів МВФ, Світового банку. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. У Вашингтоні відкрилось весняне засідання МВФ та Світового банку: питання економічного впливу війни Росії проти України - високо на порядку денному.

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