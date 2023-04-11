Південна Корея заявляє, що «значна» частина оприлюднених документів США є підробкою

Південна Корея 11 квітня заявила, що «значна частина» оприлюднених документів розвідки США, які вказують на стурбованість Сеула щодо поставок зброї в Україну, є підробленими, повідомляє агентство AFP.

Документи є частиною ширшого витоку, який Пентагон назвав «дуже серйозною» загрозою національній безпеці.

Як пише Reuters, в одному з документів містяться подробиці внутрішніх дискусій між офіційними особами Південної Кореї щодо тиску США на Сеул з приводу постачання зброї в Україну, припускаючи, що США могли шпигувати за Південною Кореєю, одним зі своїх найважливіших союзників.

В адміністрації президента Південної Кореї Юн Сук Йоля заявили, що підозри щодо спостереження за його офісом у Сеулі є «цілковито брехливими» і що будь-які спроби похитнути альянс зі США є актом, який «компрометує національні інтереси».

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонні переговори зі своїм південнокорейським колегою у вівторок, під час яких обидві сторони погодилися, що «значна» частина документа щодо Південної Кореї була сфабрикованою, повідомили в офісі Юна.

Яка саме частина документа є неправдивою, не уточнюється.

Міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що під час телефонної розмови голова Пентагону пообіцяв тісно спілкуватися з Південною Кореєю з цього питання.

Витік документів стався за кілька тижнів до запланованої зустрічі Юна з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні 26 квітня.

Напередодні представники головної опозиційної Демократичної партії Південної Кореї висловили «великий жаль» з приводу ймовірного стеження, назвавши його явним порушенням національного суверенітету і серйозним провалом безпеки адміністрації Юна.

Американське видання New York Times 6 квітня повідомило, що у твітері і телеграмі того тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом.

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що відомсту «відомо про повідомлення про пости в соцмережах, і міністерство вивчає це питання».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав інформацію про «витік» даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб.