Брифінг Голосу Америки. Як витік документів у США вплине на Україну?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Американські журналісти продовжують знаходити документи про хід війни в Україні. Чи підтверджує Білий Дім їхню достовірність? Президент США Джо Байден вирушив до Ірландії. Чи буде Україна на порядку денному зустрічей американського президента? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.