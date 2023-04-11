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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Як витік документів у США вплине на Україну?

Брифінг Голосу Америки. Як витік документів у США вплине на Україну?
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Брифінг Голосу Америки. Як витік документів у США вплине на Україну?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Американські журналісти продовжують знаходити документи про хід війни в Україні. Чи підтверджує Білий Дім їхню достовірність? Президент США Джо Байден вирушив до Ірландії. Чи буде Україна на порядку денному зустрічей американського президента? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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