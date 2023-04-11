Блінкен відкинув "спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою" - Кулеба

Канада оголосила новий пакет військової допомоги Україні та санкції проти Росії та Білорусі під час візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Торонто.

Під час зустрічі Шмигаля із прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив: "Ми продовжуватимемо підтримувати України у її протистоянні жорстокому вторгненню Росії – доти, доки це буде потрібно. Канада завжди буде поруч, щоб захищати наші цінності і демократію, а також міжнародні правила. Канада допомагає українцям захищатися, надсилаючи військову допомогу, включаючи танки та бронетехніку, боєприпаси, зброю та інше обладнання".

"Сьогодні ми оголошуємо про надання ще більшої кількості зброї з Канади, яка надішле 21 000 штурмових гвинтівок, 38 кулеметів і понад 2,4 мільйона патронів. Це допоможе ЗСУ продовжувати боронити свободу та боротися за територію України", - сказав очільник канадського уряду.

Трюдо також нагадав, що наприкінці березня державний бюджет України отримав 2,4 мільярда канадських доларів (близько 1,8 мільярда доларів США) від Канади як кредит на пільгових умовах.

Ще один спосіб підтримати Україну — переконатися, що Росія є відповідальною за всі свої дії.

"Ще один спосіб підтримати Україну - переконатися, що Росія відповідальна за всі свої дії. Тому ми запровадили санкції проти осіб та установ у Росії та Білорусі", - додав Трюдо.

Віце-прем'єр-міністерка - міністерка фінансів Канади Христя Фріланд українською мовою висловила захоплення народом України. "Канада вдячна тобі, демократія вдячна тобі, - сказала Христя Фріланд прем’єр-міністру України. - Ми хочемо бути впевненими, що Україна переможе у цій війні. Бо вони ведуть боротьбу і за нас, боротьбу за демократію".

Крім того, сторони підписали двосторонні документи. Денис Шмигаль оголосив зокрема про оновлення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, що містить у тому числі 9 нових розділів.

Також прем’єр-міністр України відвідав одне з хімічних підприємств Канади, де було укладено домовленість про постачання продукції, яка допоможе Україні у питанні отримання ядерного палива до 2045 року.

Серед тем обговорення посадовців була відбудова України після війни. "Це буде наймасштабніший проект у Європі з часів Другої світової війни, - сказав Шмигаль. - Очікуємо активізації діяльності канадських компаній в Україні. Хочу подякувати всім канадцям за віддану та непохитну допомогу українцям, яка допомагає нам обороняти Україну. Підтримка Канади допомагає тримати економіку "на плаву", зберігати врожай, підтримувати вразливі групи суспільства, розслідувати воєнні злочини".

Шмигаль також зауважив, що єдиний шлях до перемоги України - організація армії за стандартами НАТО.

Цього тижня Денис Шмигаль відвідає також США для участі в щорічного форуму Весняні зустрічі у Вашингтоні, де зустрінеться з керівництвом МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку, очільниками міністерств, зокрема, Пентагону.