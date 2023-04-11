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Чого очікувати від візиту Джо Байдена до Ірландії. ЧАС-ТАЙМ

Чого очікувати від візиту Джо Байдена до Ірландії. ЧАС-ТАЙМ
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Чого очікувати від візиту Джо Байдена до Ірландії. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США підтверджують непохитну підтримку України та відкидають "спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою", - Дмитро Кулеба за результатами розмови із держсекретарем США. Чого очікувати від візиту президента Джо Байдена до Ірландії. «Щоб мої діти жили в нормальній країні»: інженер, який воює в лавах ЗСУ – про його досвід, мотивацію та мрії. Як Україна могла би переконати «вагнерівців» дезертирувати з поля бою, - експерт, екс-офіцер армії США Шон Макфейт. У Нью-Йорку триває виставка «Україна. Розп’яття. Трибунал». «Дівчинка в зеленому светрі": історія Христини Хігер зі Львова, яка провела півтора року в каналізації, ховаючись від нацистів.

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