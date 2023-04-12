Брифінг Голосу Америки. Шмигаль у Пентагоні: "Ми переможемо"

Брифінг Голосу Америки - наживо. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у Вашингтоні. Історія з імовірним витоком документів Пентагону продовжується. Байден - із візитом в Ірландії та Британії. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.