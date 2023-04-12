Брифінг Голосу Америки. Шмигаль у Пентагоні: "Ми переможемо"
Брифінг Голосу Америки - наживо. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у Вашингтоні. Історія з імовірним витоком документів Пентагону продовжується. Байден - із візитом в Ірландії та Британії. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
-
квітень 11, 2023
Брифінг Голосу Америки. Як витік документів у США вплине на Україну?
-
квітень 10, 2023
Брифінг Голосу Америки. США розслідують ймовірний витік документів
-
-
-
квітень 05, 2023
Брифінг Голосу Америки. Про що домовляється Зеленський у Польщі?
-
квітень 04, 2023
Брифінг Голосу Америки. Трамп прибуває в суд: деталі з Нью-Йорка