Ми «не васали», а «надійні союзники США», каже Франція

Французький президент Еммануель Макрон сказав, що він і далі наполягає, щоб Європа загалом і Франція зокрема дотримувалися самостійної політики, зберігаючи союзницькі відносини з Америкою.

Макрон був змушений вдаватися до додаткових роз’яснень після того, як його інтерв’ю минулого тижня викликало застереження і навіть критику.

В питанні України ми хочемо, щоб Китай не постачав Росії зброю. Це було ключове послання президента Макрона президентові Сі

В тому інтерв’ю журналістам французької газети Les Echos та Politico Europe під час візиту в Китай він говорив про загострення кризи довкола Тайваню і зауважив: «Найгірше було б вважати, що ми - європейці у цьому питання повинні стати послідовниками і брати приклад з політики США та з надмірної реакції Китаю».

Представник Білого дому після появи того інтерв’ю наголосив, що Сполучені Штати впевнені в «чудових двосторонніх відносинах з Францією», а також підкреслив позитивні особисті взаємини президента Байдена з французьким президентом.

Еммануель Макрон знову повернувся до теми 12 квітня, відповідаючи на запитання під час пресконференції у Нідерландах, де він наголосив на своїй ідеї «стратегічної автономії» Європи і заявив, що бути союзниками не означає, що хтось має бути підлеглим.

«Лише тому, що ми союзники, лише тому, що ми діємо разом і вирішуємо як діяти, не означає, що ми не маємо права думати самостійно, і що ми будемо йти слідом найбільш крайніх осіб в країні, яка є нашою союзницею», - сказав він на спільній пресконференції з нідерландським прем'єр-міністром Марком Рютте.

Французький керівник заявив, що позиція Франції і європейців щодо Тайваню єдина, і що вона полягає у бажанні зберегти чинну ситуацію, дотримуючись політики «одного Китаю» і прагнучи знайти мирне врегулювання тайванського питання.

«Якщо ми поглянемо на факти, то Франції нема потреби приймати повчання ні від кого, ні щодо українського театру дій, ні щодо театру дій в Сахелі (в північноафриканському регіоні), ні щодо Тайванського театру», - наголосив Макрон.

Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер також повторив цього тижня: «Ми тверді й надійні союзники Сполучених Штатів Америки і ми маємо намір надалі бути міцними й надійними союзниками Сполучених Штатів Америки. Не створюйте стосовно цього непорозумінь...»

Урядовець нагадав, що президент Макрон перед поїздкою в Китай телефонував президентові Байдену для «глибокої координації» французької та американської позиції стосовно Китаю.

«Ми прагнемо взаємодії з Китаєм, бо вважаємо це найкращим способом досягнення конкретних результатів від взаємин з Китаєм. Лише погляньте на результати цього візиту Еммануеля Макрона в Китай. В питанні України ми хочемо, щоб Китай не постачав Росії зброю. Це було ключове послання від президента Макрона президентові Сі, коли він був у Пекіні. Я вважаю це корисним і вчасним посланням», - сказав Бруно Ле Мер.

Еммануель Макрон також сказав у Нідерландах, що він не буде коментувати їдкі зауваження колишнього президента США Дональда Трампа, який сказав, що французький керівник підлабузнювався до китайського.

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