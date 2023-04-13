Актуально
Ми «не васали», а «надійні союзники США», каже Франція
Французький президент Еммануель Макрон сказав, що він і далі наполягає, щоб Європа загалом і Франція зокрема дотримувалися самостійної політики, зберігаючи союзницькі відносини з Америкою.
Макрон був змушений вдаватися до додаткових роз’яснень після того, як його інтерв’ю минулого тижня викликало застереження і навіть критику.
В питанні України ми хочемо, щоб Китай не постачав Росії зброю. Це було ключове послання президента Макрона президентові СіБруно Ле Мер
В тому інтерв’ю журналістам французької газети Les Echos та Politico Europe під час візиту в Китай він говорив про загострення кризи довкола Тайваню і зауважив: «Найгірше було б вважати, що ми - європейці у цьому питання повинні стати послідовниками і брати приклад з політики США та з надмірної реакції Китаю».
Представник Білого дому після появи того інтерв’ю наголосив, що Сполучені Штати впевнені в «чудових двосторонніх відносинах з Францією», а також підкреслив позитивні особисті взаємини президента Байдена з французьким президентом.
Еммануель Макрон знову повернувся до теми 12 квітня, відповідаючи на запитання під час пресконференції у Нідерландах, де він наголосив на своїй ідеї «стратегічної автономії» Європи і заявив, що бути союзниками не означає, що хтось має бути підлеглим.
«Лише тому, що ми союзники, лише тому, що ми діємо разом і вирішуємо як діяти, не означає, що ми не маємо права думати самостійно, і що ми будемо йти слідом найбільш крайніх осіб в країні, яка є нашою союзницею», - сказав він на спільній пресконференції з нідерландським прем'єр-міністром Марком Рютте.
Французький керівник заявив, що позиція Франції і європейців щодо Тайваню єдина, і що вона полягає у бажанні зберегти чинну ситуацію, дотримуючись політики «одного Китаю» і прагнучи знайти мирне врегулювання тайванського питання.
«Якщо ми поглянемо на факти, то Франції нема потреби приймати повчання ні від кого, ні щодо українського театру дій, ні щодо театру дій в Сахелі (в північноафриканському регіоні), ні щодо Тайванського театру», - наголосив Макрон.
Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер також повторив цього тижня: «Ми тверді й надійні союзники Сполучених Штатів Америки і ми маємо намір надалі бути міцними й надійними союзниками Сполучених Штатів Америки. Не створюйте стосовно цього непорозумінь...»
Урядовець нагадав, що президент Макрон перед поїздкою в Китай телефонував президентові Байдену для «глибокої координації» французької та американської позиції стосовно Китаю.
«Ми прагнемо взаємодії з Китаєм, бо вважаємо це найкращим способом досягнення конкретних результатів від взаємин з Китаєм. Лише погляньте на результати цього візиту Еммануеля Макрона в Китай. В питанні України ми хочемо, щоб Китай не постачав Росії зброю. Це було ключове послання від президента Макрона президентові Сі, коли він був у Пекіні. Я вважаю це корисним і вчасним посланням», - сказав Бруно Ле Мер.
Еммануель Макрон також сказав у Нідерландах, що він не буде коментувати їдкі зауваження колишнього президента США Дональда Трампа, який сказав, що французький керівник підлабузнювався до китайського.
Дивіться також:
Всі новини дня
- Анна Костюченко
- Голос Америки
«Щоб мої діти жили в нормальній країні»: інженер, який воює в лавах ЗСУ – про його досвід, мотивацію та мрії. Відео
Інженери, автослюсарі, айтішники, водії - люди різних професій стали на захист України після повномасштабного вторгнення росіян. Один з них - киянин Юрій, який хоча і мав можливість виїхати за кордон, з квітня минулого року захищає Донбас.
Як допомогти українській економіці встояти в час війни: деталі засідання МВФ та Світового банку. Відео
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль взяв участь у третьому засіданні міністрів фінансів країн світу, де під егідою МВФ та Світового банку країни обговорюють, як допомогти українській економіці встояти в час війни і як закласти основу для відбудови.
Справа ймовірного витоку документів Пентагону: офіційні коментарі, оцінки експертів. Відео
Візит прем’єр-міністра Дениса Шмигаля до Вашингтона відбувається на тлі справи ймовірного витоку документів Пентагону. Як розвивається ця ситуація – подробиці з Білого Дому від Юлії Ярмоленко.
- Голос Америки
Шмигаль на зустрічі з главою Пентагону нагадав, що Україна потребує винищувачів та іншої наступальної зброї
На зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ще раз нагадав, що Україна потребує винищувачі F-15 і F-16 і ракети більшої дальності від США.
«Ми виграємо цю війну, але щоб досягти цього швидше та з меншими жертвами, Україні все одно потрібна інтенсивна військова підтримка», – сказав прем'єр-міністр Шмигаль.
За його словами, це була важлива зустріч, на якій прем’єр-міністр України і міністр оборони США обговорили «нагальні потреби у звільненні українських територій та спільні зусилля для зміцнення наших можливостей на майбутнє».
«Вдячний США та американському народу за потужну підтримку перемоги України», – додав Денис Шмигаль у Twitter.
Міністр оборони США Ллойд Остін не став коментувати конкретні запити України щодо зброї, але запевнив, що США зобов’язалися розширити виробництво озброєнь у США для України.
Перед зустріччю в Пентагоні Остін наголосив, що США планують інвестувати й у власну обороноздатність.
«Ми продовжуватимемо інвестувати у нашу власну оборонно-промислову базу для подальшого нарощування виробництва», – сказав він.
Глава оборонного відомства США також наголосив, що Україна відповідально ставиться до наданої безпекової допомоги.
«Дозвольте мені відзначити вас за безпрецедентний рівень прозорості, який Україна забезпечила, щоб наша безпекова допомога залишалася в руках захисників України», – сказав Остін.
За словами прессекретаря Пентагону бригадного генерала Пета Райдера, Остін поділився інформацією про ключові завдання наступного засідання Контактної групи з питань оборони України. При цьому він наголосив, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.
Напередодні повідомлялося, що наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 21 квітня.
Американські ЗМІ наголошують, що на зустрічі Остін проігнорував запитання про вплив витоку секретних документів з Пентагону на Україну.
Як повідомляв Голос Америки, адміністрація Байдена докладає зусиль для того, щоб зменшити наслідки великого витоку секретних документів Пентагону, який викликав занепокоєння у Вашингтоні та серед ключових союзників США. Пентагон та міністерство юстиції США повідомили, що ведуть розслідування у цій справі.
Форум