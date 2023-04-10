Актуально
На Заході критикують заяву Макрона, що Європа має уникати "не наших криз". Його закликають посилити допомогу Україні
Президент Франції Еммануель Макрон після візиту в Китай зробив низку заяв щодо США, Тайваню та України, які викликали обурення серед політиків та експертів в країнах Заходу.
Зокрема, Еммануель Макрон в інтерв’ю журналістам заявив, що Європа має зменшити свою залежність від США, не дозволити себе втягнути в американсько-китайське протистояння щодо Тайваню, а також, що "європейці не можуть вирішити кризу в Україні".
Видання Politico пише, що це інтерв'ю відбувалось в літаку після 6-годинної зустрічі Макрона із Сі Цзіньпінем, на ньому був присутній журналіст Politico та ще два французькі журналісти.
Макрон в інтерв’ю припустив, що європейські країни повинні "відокремитися" від політики США й уникати втручання в кризи, "які не є нашими", щоб побудувати концепцію "стратегічної автономії" Європи. За даними Politico, цю “стратегічну автономію”, ймовірно, має очолити Франція, яка стане “третьою супердержавою”.
"Парадокс полягає в тому, що, ми, охоплені панікою, віримо, що ми лише послідовники Америки", - цитує Макрона видання Politico. - “Питання, на яке європейці мають відповісти… чи це в наших інтересах прискорити [кризу] на Тайвані? Ні. Найгірше було б думати, що ми, європейці, повинні стати послідовниками цієї теми та брати приклад із політики США та надмірної реакції Китаю”.
“Європейці не можуть вирішити кризу в Україні, - сказав в інтерв’ю Макрон. - Як ми можемо казати щодо Тайваню: майте на увазі, якщо ви зробите щось неправильно, ми там будемо. Якщо ми хочемо посилити напругу, це шлях, яким ми маємо рухатись”, - сказав президент Франції.
Макрон також вважає, що Європа посилила свою залежність від США в питанні зброї та енергетики, він пропонує Європі зменшити свою залежність від «екстериторіальності долара США». Видання Politico додає, що ця теза часто лунає від офіційних осіб в Москві та Пекіні.
“Якщо напруга між двома наддержавами посилиться, ... у нас не буде часу та ресурсів для фінансування нашої стратегічної автономії, і ми станемо васалами”, - заявив президент Франції.
Китайське державні ЗМІ China Xinhua News написало, що “французький президент Макрон знову підтверджує [тезу про] стратегічну автономію після візиту в Китай, закликавши Європу зменшити залежність від США і прагнути стати «третьою світовою державою».
Білий дім так прокоментував інтерв'ю президента Макрона: "Ми задоволені й впевнені в чудових двосторонніх відносинах, які ми маємо з Францією, і в тих відносинах, які президент має з президентом Макроном", - заявив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.
Експерти радять Макрону обрати “посилення України” замість "нейтралітету"
Чимало оглядачів у Європі та США розкритикували позицію президента Франції й закликали його не дистанціюватися від союзників, а навпаки, посилити допомогу Україні та вкладати гроші у власну оборону.
Щоб стати величною державою, потрібно діяти по-величному, і витрачати відповідно, зазначив колишній посол США в Росії, а тепер професор Стенфордського Університету Майкл Макфол.
“Щоб зменшити свою «залежність» від США, президенте Макроне, витрачайте більше на свою оборону! І надавати більше військової допомоги Україні, європейській країні”, - написав він у Twitter.
“Макрон не хоче, щоб Європа «потрапила в кризи, які не є нашими», як то Тайвань. Але для нього цілком нормально - покладатися на безпекові зобов’язання США у Європі щодо вирішення криз, подібних до української. Це не “стратегічна автономія”. Це стратегічний нонсенс”, - пише президент Чиказької Ради з глобальних питань, колишній посол США в НАТО Айво Даалдер.
Газета Wall street Journal у своїй редакторській колонці пише, що своєю завою президент Франції обрав позицію нейтралітету стосовно китайської агресії у Тихоокеанському регіоні. Газета додає, що Макрон своїми словами відкинув можливість “європейської допомоги” у так званих “чужих кризах”.
“Якщо пан Макрон домагається зменшення підтримки війни проти Росії в американському суспільстві, то краще й казати не треба. Без американської зброї та даних розвідки Росія вже давно б проїхалась би по Україні, і можливо, по одній чи двох сусідніх країнах НАТО. Пан Макрон каже, що хоче, аби Європа менш залежала від американської зброї та енергетики, і це нормально. Але які політичні зміни та фінансові витрати потрібні для цього?” - ставлять питання редактори WSJ.
“Замість того, щоб в односторонньому порядку вести переговори про мир в Україні з Путіним та Сі Цзіньпіном, Макрон має переозброїти Францію і надіслати в Україну значно більше зброї та коштів. Діючи в односторонньому порядку та послаблюючи Францію й Україну у військовому плані, він підриває свої розмови про європейську стратегічну автономію”, - вважає Андерс Аслунд, співробітник аналітичного центру “Атлантична рада”.
“Макрон поїхав в Пекін, щоб спробувати переконати президента Сі використати свій вплив на Путіна, аби той припинив війну в Україні. Натомість Макрон кинув Тайвань під поїзд, і повернув на свій бампер наклейку, де йдеться, що Європа не буде васалом США”, - зазначила Тереза Фаллон, директорка Центру з досліджень Росії, Європи та Азії у Чиказькій Раді з глобальних питань.
Посилити допомогу Україні радить французькому президенту і Констанца Штельзенмюллер, директорка Центру США та Європи в Інституті Бруккінґса: “А якщо щодо того, щоб сильніше попрацювати в питаннях Україні? Це може допомогти з іншими цілями,” - пише вона у Twitter.
Аліна Полякова, президентка Центру аналізу європейської політики вважає, що Китай буде “в захваті” від заяв Макрона про так звану “стратегічну автономію”: “Стратегічна автономія жива тільки в голові однієї людини. Війна Росії проти України показала, наскільки Європа і США потрібні одне одному (і наскільки Європі потрібні США для свого захисту). Проте живою лишається ілюзія автономії. Пекін має бути в захваті”.
Директор Центру розвитку демократії та верховенства права в Стенфордському університеті Френсіс Фукуяма відреагував на заяви французького президента словами “Макрон нічого не навчився з війни в Україні”.
Від чийого імені говорить Макрон?
Сенатор Марко Рубіо, реагуючи на заяву Еммануеля Макрона, нагадав, що Європа, і Франція зокрема, десятиліттями значною мірою покладалася у своїй обороні саме на Сполучені Штати. Він нагадав, як влада Франції потребувала допомоги американського війська, коли відправляла французьких солдатів у північну Африку.
"Це хороший момент для нас, щоб запитати Європу: чи говорить Макрон від імені всієї Європи, чи Макрон зараз є головою Європи, чи він тепер найпотужніший лідер у Європі?" - питає сенатор. Якщо це так, додає він, то “є деякі речі, які варто змінити," - зазначив Рубіо у відео, яке опублікував на своїй Twitter сторінці.
“Якщо насправді Макрон говорить від імені всієї Європи, і їхня позиція зараз полягає в тому, що вони не збираються обирати сторону між США та Китаєм щодо Тайваню — можливо, нам теж не варто обирати сторони. Можливо, нам варто сказати, що ми зосередимося на Тайвані та загрозах, які представляє Китай, а ви, хлопці, займайтеся Україною та Європою”, – сказав Рубіо. При цьому сенатор наголосив, що підтримка України - в національних інтересах США.
“Макрон хоче, щоб США прийшли на допомогу Європі від російської агресії, але, очевидно, взяв обітницю нейтралітету щодо китайської агресії в Тихому океані. Дуже дякую, друже”, - відреагував на інтерв'ю французького лідера сенатор-республіканець Джон Корнін.
“Немає золотої середини між міжнародним правом і прагненням автократів до імперії. Щоб захистити нашу свободу, демократи повинні разом виступити на захист світу, заснованого на правилах, як в Україні, так і в Тайвані. Ми маємо зміцнити наш союз зі США”, - реагує на заяву французького президента німецький політик Манфред Вебер, президент Європейської народної партії в Європарламенті.
В Україні голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко нагадав президенту Франції, що Росія спричинила в Україні не кризу, а повномасштабну війну: "Макрон почав використовувати термін "криза в Україні", який просувають російська та китайська пропаганди. Це не якась «криза», це загарбницька війна Росії проти України. Такими заявами Макрон підриває довіру до Франції".
Як писав Голос Америки, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що Китай може відіграти значну роль у питанні російської війни в Україні. Перед візитом до Китаю, Макрон провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, лідери, зокрема, обговорили плани Макрона долучити Китай до прискорення завершення війни.
Всі новини дня
В США пояснили, як розслідують ймовірний витік документів. Відео
Міністерство юстиції США розпочало розслідування ймовірного витоку секретних військових документів, розповсюджених у соцмережах та ЗМІ.
Мінфін США на сесії МВФ та Світового банку прагне згуртувати союзників для допомоги Україні і посилити тиск на Росію
Уряд США цього тижня намагатиметься згуртувати союзників, щоб посилити економічний тиск на Росію через її вторгнення в Україну, а також зміцнити підтримку Києва. Про це, згідно з уривками промови, отриманими Reuters, говоритиме заступник міністра фінансів США Джей Шамбо в Інституті Брукінґса на тлі щорічних весняних зборів Міжнародного Валютного фонду та Світового банку.
Шамбо, який разом із міністеркою фінансів США Джанет Єллен відвідав Київ у лютому цього року, має намір нагадати, що Сполучені Штати надали Україні протягом минулого року майже 50 мільярдів доларів допомоги, включаючи понад 23 мільярди доларів бюджетної підтримки, і продовжуватимуть підтримувати країну "стільки, скільки буде потрібно".
"Дивлячись у майбутнє, Україна потребуватиме підтримки з боку широкого кола донорів під час її відновлення та відбудови. Як міжнародна спільнота, ми можемо об’єднатися навколо задоволення найбільш нагальних і конкретних потреб - важливих сфер, які можуть допомогти Україні відновити її економіку та повернути додому вимушених переселенців, якщо дозволять умови", – йтиметься у його зверненні.
Міністерство фінансів США також планує зосередитись на застосуванні санкцій, спрямованих на те, щоб позбавити президента Росії Володимира Путіна "доходів, технологій і ресурсів, необхідних йому для підживлення цього незаконного вторгнення".
Шамбо підкреслить, що західні санкції, ембарго та обмеження цін на російську нафту призвели до рекордного дефіциту Москви, а її доходи від нафти та газу впали майже вдвічі порівняно з роком раніше.
Раніше Голос Америки повідомляв, що українська делегація у Вашингтоні на чолі з головою Національного банку України Андрієм Пишним матиме зустрічі з керівництвом МВФ, Світового банку, ЄБРР, Міністерства фінансів США, Європейського центрального банку, керівниками європейських центробанків.
Якщо війна завершиться до середини 2024 року, потреба України у зовнішньому фінансуванні складатиме 115 мільярдів доларів, заявив посадовець МВФ Гевін Грей. Однак, якщо війна триватиме до кінця 2025 року - потреба зросте до 140 мільярдів доларів. При цьому Світовий банк перед засіданням збільшив оцінку витрат на відбудову України до 411 мільярд доларів з 349, озвучених перед цим.
У статті використано матеріали Reuters
Росія скликала засідання Радбезу ООН про експорт зброї, натомість її закликали припинити війну в Україні
Росія у кріслі головуючої країни в Раді Безпеки ООН продовжує використовувати цей орган для поширення власних наративів та порядку денного. Після того, як 5 квітня Росія провела засідання у форматі "Арріа" щодо депортації українських дітей, 10 квітня вона вже ініціювала та провела відкриті дебати щодо контролю за експортом зброї та військової техніки.
Головною доповідачкою на засіданні була заступниця генерального секретаря ООН та верховна представниця з питань роззброєння Ісумі Накаміцу. Україна не брала участі в цьому заході, оскільки, за словами дипломатів, у цілому не планує брати участь у засіданнях під головуванням Росії. Показово, що до засідання долучили, зокрема, Білорусь, Індію та Іран, країни-партнери РФ. Крім того, більшість країн-членів радбезу були представлені не головами місій, а їхніми заступниками.
Виступ головної доповідачки був досить нейтральним. Вона не згадала окремо жодної країни, лише нагадала про ту архітектуру міжнародної безпеки, яка вже була побудована, та як важливо усім країнам-членам ООН її дотримуватися та імплементовувати.
Окрім того, вона нагадала, що регулювання міжнародної торгівлі зброєю та запобігання незаконній торгівлі озброєнням та боєприпасами потребує ефективного контролю над експортом, посередництвом, імпортом, транзитом, зберіганням та ретрансляцією. За міжнародними нормами, будь-яка передача зброї та боєприпасів повинна передбачати оцінку ризиків. Запобігання перенаправленню також вимагає співпраці та обміну інформацією між державами-імпортерами, а також облік та захист зброї та боєприпасів. Не менш важливим є і відстеження зброї та боєприпасів.
Після Накаміцу слово взяв постійний представник Росії при ООН Василь Небензя. Він багато разів згадував Україну, а також повторював наративи РФ, що на війні в Україні заробляють західні країни та їхні військово-промислові комплекси. А також, що зброя з України потрапляє до рук злочинців чи осідає в африканських країнах, хоча жодного доказу цього не навів. За його словами, питання контролю за постачанням зброї останнім часом стають все більш актуальними: «Ризики, пов’язані з безконтрольним її розповзанням та потрапляннями через чорний ринок до рук злочинців та терористів ростуть у геометричній прогресії».
Він також звинуватив «країни Заходу» у тому, що вони не лише не борються з недотриманням норм, а й тиснуть на «треті країни», вимагаючи від них порушити домовленості з Росією та іншими країнами «в інтересах нарощування поставок зброї Києву». Він згадав, що 30 листопада 2022 року Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про поновлення виробництва бойових систем радянської розробки на підприємствах країн Східної Європи.
«Міжурядові угоди з цими країнами передбачали зобов’язання не поставляти таку продукцію без погодження СРСР або Росії як його наступниці», - заявив Небензя.
Заступник постійної представниці США при ООН, посол Роберт Вуд у своєму виступі нагадав, що Росія розпочала своє головування практично з виправдання викрадення українських дітей.
«А сьогоднішнє засідання – тонке завуальоване зусилля представити Росію як відповідальну сторону у контролі за поширенням зброї, а також спроба заплутати реальність, яку вона створила - збройне вторгнення на територію сусіда», - повідомив Вуд.
За його словами, впродовж двох десятиліть США допомагали іншим урядам у розробці та ухваленні необхідних законів, правил і політики для контролю за імпортом і експортом озброєння. «Ми також ретельно оцінюємо ризик втрати на полі бою, особливо в складних умовах. Потрібно зосередитися на найбільш помітній ситуації сьогодні – Україні. Ми не повинні робити вигляд, що конфлікт в Україні – це питання систем експорту зброї. Україна була захоплена. І вона має повне право захищатися. Це відображено в статуті ООН, і міжнародна спільнота має повне право продовжувати свою багаторічну підтримку оборони України», - додав він.
Ми не повинні робити вигляд, що конфлікт в Україні – це питання систем експорту зброї. Україна була захоплена. І вона має повне право захищатися. Це відображено в статуті ООН, і міжнародне співтовариство має повне право продовжувати свою багаторічну підтримку оборони УкраїниРоберт Вуд, посол місії США при ООН
За словами дипломата, ця допомога надає важливу підтримку Україні. Сполучені Штати, своєю чергою, продовжують тісно співпрацювати з Україною для встановлення та впровадження процедур, щоб зменшити ризик незаконного переміщення зброї та військового обладнання. І уряд України, додав посол, зобов’язується належним чином зберігати та обліковувати оборонну техніку. «Натомість Росія ніколи не дозволяла фактам втручатися в її неправдиві наративи, намагаючись дискредитувати Україну та послабити міжнародну підтримку самооборони України», - заявив Вуд.
Він також згадав про те, що Росія звернулася до режимів-ізгоїв, щоб спробувати незаконно отримати зброю та обладнання для підтримки своїх військових операцій, зокрема, до Північної Кореї. «У листопаді 2022 року КНДР поставила піхотні ракети в Росію, щоб їх використовувала підтримувана Кремлем група Вагнера. І ми знаємо, що Росія активно прагне придбати додаткові боєприпаси у КНДР», - заявив він.
Окрім того, Росія використовує іранські дрони для атаки на цивільну інфраструктуру, що порушує резолюцію Ради Безпеки. «Найбільш ефективним і очевидним шляхом до миру та зменшення ризику незаконного поширення зброї було б для Росії припинити війну, яку вона розпочала, і вивести свої війська з суверенної території України. Ми ще раз закликаємо Росію це зробити», - підсумував він.
Представник Ірану, який був долучений до засідання, своєю чергою, звинувачення на адресу своєї країни заперечив. «Іран неодноразово заперечував необґрунтовані заяви про передачу зброї для використання в конфлікті в Україні, включаючи дрони. Такі звинувачення абсолютно безпідставні і не мають нічого спільного з резолюцією Ради безпеки», - додав він.
І на додачу звинуватив Сполучені Штати та деяких члени ради у зловживанні стандартними практиками зустрічі заради просування власних політичних завдань.
Розвідувальні служби США перевіряють поширення таємної інформації всередині уряду після ймовірного витоку документів Пентагону
Пентагон продовжує перевіряти достовірність документів, "які у деяких випадках ймовірно містять конфіденційні та суворо секретні матеріали". Про це на брифінгу повідомив помічник міністра оборони США Крис Мар.
"Схоже, що на цих фотографіях зображено документи, подібні за форматом на ті, що використовуються для щоденного надання нашим вищим керівникам оновленої інформації щодо операцій, пов’язаних з Україною та Росією, а також інших оновлених даних розвідки. Деякі з цих зображень, здається, були змінені", - сказав Мар.
Він додав: "Ми все ще з’ясовуємо, як це сталося, а також масштаби проблеми. Були зроблені кроки для більш детального вивчення того, як і кому поширюється така інформація. Ми також намагаємося оцінити, що іще там може бути. Звичайно, ми засуджуємо будь-яке несанкціоноване розголошення секретної інформації та сприймаємо це дуже серйозно".
Також слідчі працюють над тим, щоб визначити, яка особа чи група могла мати можливість і мотивацію оприлюднити звіти розвідки, сказав в коментарі Reuters один з урядовців. Як зазначає агенція, нещодавні ймовірні витоки документів Пентагону, які нібито розкривають деталі вразливості української армії та інформацію про союзників, включаючи Ізраїль, Південну Корею та Туреччину, можуть стати найбільш шкідливим оприлюдненням урядової інформації США з моменту публікації тисяч документів на WikiLeaks у 2013 році.
Автентичність документів офіційно або незалежно не підтверджена. Управління юстиції відкрило кримінальне провадження за фактом можливого розголошення таємної інформації.
Один американський посадовець на умовах анонімності сказав Reuters, що Пентагон використає цю нагоду, аби перевірити, наскільки розвідувальні дані передаються всередині уряду, і переконатися, що люди, яким вони не потрібні, більше не матимуть доступу до такої інформації.
За його словами, такі перевірки час від часу проводили в Пентагоні та розвідувальній спільноті, але ймовірні витоки спонукали ще раз переглянути деякі процедури. Джерело агенції додало, що Пентагон не знав про можливий витік інформації до минулого тижня.
У неділю Пентагон заявив, що міжвідомчі зусилля оцінюють вплив, який ймовірні сфотографовані документи можуть мати на національну безпеку США, а також на безпеку найближчих американських союзників.
Двоє офіційних осіб також сказали, що, хоча можливі витоки викликали велике занепокоєння, багато з них надали лише дані станом на лютий та березень, але, схоже, не розкривали нічого про майбутні операції. Частина найбільш конфіденційної інформації нібито стосується військового потенціалу та уразливих сторін України.
Деніел Гоффман, колишній старший офіцер ЦРУ під прикриттям, заявив, що, враховуючи минулу діяльність московських спецслужб, "дуже ймовірно", що російські оперативники розмістили документи, пов’язані з Україною, у межах російської операції з дезінформації.
Він сказав, що такі операції є "класичною" практикою російських шпигунських служб з витоку автентичних документів, куди вони додають неправдиву інформацію. За його словами, мета полягає в тому, щоб призвести до розколу між Україною та Сполученими Штатами.
Деякі експерти з національної безпеки та офіційні особи США кажуть, що підозрюють, що ймовірний витік міг бути спричинений американцем, враховуючи широкий спектр тем, охоплених можливими документами Пентагону, але вони не виключають проросійських гравців.
Майкл Малрой, колишній високопосадовець Пентагону, применшив тривалий вплив "витоку". "Звичайно, соромно, коли про ці дії стає публічно відомо, - сказав Малрой. - Це може спричинити короткострокові проблеми для відносин, але я вірю, що в довгостроковій перспективі спільні інтереси між країнами залишаться сильними".
У статті використано матеріали Reuters
Форум