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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. «Вагнер» – пляма на репутації Росії – експерти

Брифінг Голосу Америки. «Вагнер» – пляма на репутації Росії – експерти
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Брифінг Голосу Америки. «Вагнер» – пляма на репутації Росії – експерти

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Брифінг Голосу Америки – наживо. Хто може стояти за ймовірним витоком засекречених документів? Як найманці, зокрема з ПВК «Вагнер» змінюють природу війни? Як планують відновлювати Ірпінь та повертатись у Маріуполь? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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