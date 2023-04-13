Брифінг Голосу Америки. «Вагнер» – пляма на репутації Росії – експерти
Брифінг Голосу Америки – наживо. Хто може стояти за ймовірним витоком засекречених документів? Як найманці, зокрема з ПВК «Вагнер» змінюють природу війни? Як планують відновлювати Ірпінь та повертатись у Маріуполь? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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