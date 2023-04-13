У США арештували підозрюваного у зливі документів Пентагону. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. ФБР оголосило про арешт підозрюваного в справі витоку засекречених документів. У Пентагоні заявили, що продовжують розглядати низку факторів, пов’язаних із захистом секретних матеріалів. Денис Шмигаль долучився до Форуму Американсько-Українського партнерства: чому інвестувати в Україну і відбудовувати країну треба вже зараз. Президент Байден перебуває з візитом в Ірландії: головні заяви, реакції. Американці Пітер та Вінні з Лос-Анджелеса вже рік допомагають Україні. Молитва за Україну в Конгресі: ексклюзив з капеланкою Палати Представників, Маргарет Кіббен.
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Ймовірний витік документів. Нові деталі. Ймовірні наслідки? ЧАС-ТАЙМ
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