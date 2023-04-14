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Студія Вашингтон

Як інвестиції США наблизять перемогу України: форум. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Як інвестиції США наблизять перемогу України: форум. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Як інвестиції США наблизять перемогу України: форум. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав угоду з Агентством США з міжнародного розвитку та Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку, яка покликана сприяти залученню приватного сектору та збільшенню інвестицій. Денис Шмигаль у четвер долучився до Форуму Американсько-Українського партнерства. ФБР заарештували підозрюваного в справі витоку засекречених документів - ним виявився 21 річний Джек Дуглас Тейшейра, який служить у повітряних силах нацгвардії США. 

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