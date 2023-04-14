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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Підозрюваний у злитті документів США в суді  

Брифінг Голосу Америки. Підозрюваний у злитті документів США в суді  
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Брифінг Голосу Америки. Підозрюваний у злитті документів США в суді  

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Хто такий Джек Тейшейра, якого підозрюють в злитті таємних документів - і як він міг отримати до них доступ? Також говоримо про підсумки зустрічей МВФ та Світового банку. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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