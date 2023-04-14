Підозрюваний у злитті розвідданих США постав перед судом. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Як 21-річний підозрюваний у злитті документів Пентагона міг отримати доступ до потенційно таємної інформації. Денис Шмигаль у Вашингтоні: Світовий банк надасть Україні додаткові 200 млн доларів для відновлення енергетики. Голова національного банку України Андрій Пишний: Чи впливають західні санкції на економіку Росії? USAID: Сполучені Штати допоможуть Україні привабити приватні інвестиції. Як один з найкращих хірургів-трансплантологів США оперував у Львові. Волонтери, на передодні Великодня допомагають мешканцям Київщині розгрібати спричинені росіянами завали.
Випуски
-
-
квітень 12, 2023
Шмигаль у США. Деталі зустрічі з Остіном. ЧАС-ТАЙМ
-
квітень 11, 2023
Чого очікувати від візиту Джо Байдена до Ірландії. ЧАС-ТАЙМ
-
квітень 10, 2023
Ймовірний витік документів. Нові деталі. Ймовірні наслідки? ЧАС-ТАЙМ
-
-
квітень 06, 2023
Ядерна риторика Росії: як реагувати Заходу? ЧАС-ТАЙМ