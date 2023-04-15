До 15 років позбавлення волі загрожує «зливачу». СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Щодо підозрюваного у витоку секретної інформації 21-річного Джека Тейшейри висунули звинувачення за двома пунктами: несанкціоноване зберігання та передача інформації про національну оборону та несанкціоноване вилучення та зберігання секретних документів або матеріалів.
Випуски
-
-
-
квітень 12, 2023
Як експерти коментують ймовірний витік документів. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
-
квітень 08, 2023
Майстерклас українських писанок для американців. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
квітень 07, 2023
Підсумки зустрічі Макрона та Сі, заяви щодо РФ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН