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Студія Вашингтон

До 15 років позбавлення волі загрожує «зливачу». СТУДІЯ ВАШИНГТОН

До 15 років позбавлення волі загрожує «зливачу». СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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До 15 років позбавлення волі загрожує «зливачу». СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Щодо підозрюваного у витоку секретної інформації 21-річного Джека Тейшейри висунули звинувачення за двома пунктами: несанкціоноване зберігання та передача інформації про національну оборону та несанкціоноване вилучення та зберігання секретних документів або матеріалів.

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