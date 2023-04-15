До 15 років позбавлення волі загрожує «зливачу». СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Щодо підозрюваного у витоку секретної інформації 21-річного Джека Тейшейри висунули звинувачення за двома пунктами: несанкціоноване зберігання та передача інформації про національну оборону та несанкціоноване вилучення та зберігання секретних документів або матеріалів.