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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Чому Польща заборонила імпорт зерна з України

Брифінг Голосу Америки. Чому Польща заборонила імпорт зерна з України
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Брифінг Голосу Америки. Чому Польща заборонила імпорт зерна з України

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Чому Польща та Угорщина заборонили імпорт українського зерна? Як США планують привабити в Україну приватні інвестиції? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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