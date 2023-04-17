Брифінг Голосу Америки. Чому Польща заборонила імпорт зерна з України

Брифінг Голосу Америки - наживо. Чому Польща та Угорщина заборонили імпорт українського зерна? Як США планують привабити в Україну приватні інвестиції? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.