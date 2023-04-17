Про що Костін говорив з генпрокурором США. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Мін’юст США відданий тому, аби досягнути істинної справедливості в Україні, - генпрокурор США протягом зустрічі з Андрієм Костіним. Ексклюзивне інтерв’ю з головою НБУ Андрієм Пишним: про гроші донорів, бюджет, санкції, та репарації для України. Чому Польща, Словаччина та Угорщина вирішили заборонити ввіз українського збіжжя? В Міноборони Словаччини повідомили, що поставили Україні ще дев'ять винищувачів МіГ-29. Японський острів Йонагуні неподалік Тайваню поступово перетворюється на військовий форпост. Щотижнева молитва за Україну та піст, - як капелани Конгресу підтримують українців.