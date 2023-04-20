Чи встигне ЄС поставити Києву обіцяний мільйон снарядів? Суперечка між Францією і Польщею може уповільнити процес - Politico

Франція і Польща не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати контракти ЄС на закупівлю боєприпасів в Україні - лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн. Про розбіжність у позиціях представників країн повідомили виданню Politico троє дипломатів, знайомі із ситуацією.

Посли країн ЄС намагалися вирішити те, як реалізувати план спільної закупівлі боєприпасів для України для боротьби з Росією. Ідея полягає в тому, що країни ЄС об’єднаються і візьмуть гроші зі спільного бюджету, щоб допомогти доставити Києву до 1 мільйона снарядів протягом наступних 12 місяців.

Попри те, що лідери ЄС схвалили цю схему і виділили 2 мільярди євро на її фінансування, країни відтоді зіткнулися з розбіжностями щодо того, як витратити 1 мільярд євро, виділений на спільні контракти. Однак суперечка точилась щодо того, чи залучати в цьому випадку лише виробників ЄС - чи включати компанії зі США та Великої Британії.

Франція наполягає на вимозі "залишити гроші в межах" ЄС, використовуючи лише європейських постачальників. Польща звинувачує Париж тому, що його позиція лише затягує процес.

Як зазначає Politico переговори, швидше за все, продовжаться наступного тижня, а це означає, що міністри закордонних справ ЄС не матимуть угоди під час зустрічі в понеділок у Люксембурзі.

За словами одного з дипломатів, однією з ключових проблем для ЄС залишаються побоювання, що оборонна промисловість Європи може не впоратися із домовленістю поставити Україні 1 мільйон 155-мм снарядів в за 12 місяців.

Раніше Голос Америки повідомляв, що спільно закуповувати боєприпаси для допомоги Києву та поповнювати власні запаси домовились сімнадцять країн Європейського Союзу та Норвегія. При цьому йшлось про так звану проектну угоду, яка встановлює технічне завдання для спільних закупівель і є передвісником початку переговорів з промисловими компаніями для підписання контрактів.

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню заявив, що Україна потребує додаткової військової підтримки з боку партнерів, без якої вона не може розпочати контрнаступ та звільнити тимчасово окуповані території. Він підкреслив, що ситуація на сході України "погана" через "брак боєприпасів".

При цьому, як відзначає CNN, витоки документів Пентагону засвідчили оцінки американських розвідників, що запаси снарядів для української протиповітряної оборони виснажені, що "робить будь-який контрнаступ вразливим для російської переваги в повітрі", натомість російські сухопутні сили в країні "наближаються до виснаження, а підкріплень небагато". При цьому Сполучені Штати не очікують закінчення війни цього року.

Однак деякі експерти вважають, що для успіху українського контрнаступу найкраще зможуть спрацювати нематеріальні фактори, не лише зброя: тактична несподіванка, лідерство на полі бою та бойовий дух.