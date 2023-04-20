Столтенберг в Києві: «Майбутнє України – в НАТО». ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Генсек НАТО відвідав Київ. Одне з питань, якого торкнулись Столтенберг і Зеленський - прагнення України до членства в НАТО. Американські конгресмени та сенатори привітали новий пакет озброєнь США для України на $325 млн. Група сенаторів та конгресменів із радикального крила республіканської партії у листі до Джо Байдена закликали припинити, як вони кажуть, “нестримну допомогу США для України”. В Сенаті та Палаті Представників внесли резолюцію, яка закликає Росію негайно повернути українських дітей, яких незаконно депортували до РФ. Інтерв’ю з генпрокурором України Костіним – про «належний» трибунал для Путіна та репарації. Мер Києва Віталій Кличко вважає, що росіяни не відмовились від своїх планів захопити українську столицю. Але тепер, каже він, Київ більш підготовлений та краще захищений.