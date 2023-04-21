Законодавці США закликали повернути українських дітей.СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Американські законодавці закликають Кремль негайно повернути українських дітей, які були незаконно депортовані до Росії. Таку резолюцію внесли одночасно в Палаті Представників та в Сенаті. Детально говоримо про цю ініціативу та інші події на капітолійському пагорбі.
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