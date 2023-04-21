«Нудні» постачання і нові види зброї для України обговорюють в Рамштайні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ сказав у п’ятницю перед засіданням «Контактної групи з оборони України» на американській військовій базі в Рамштайні у Німеччині, що представники держав, які допомагають українцям, обговорюють, як можливість надання нових видів зброї, так і підтримку вже наданих озброєнь.

Він закликав не недооцінювати важливість надійного постачання боєприпасів і пального, а також технічного обслуговування бойової техніки.

«Можливо це лунає нудно, але постачання на війні дуже важливе», - підкреслив генеральний секретар НАТО, додавши, «наприклад, для танків потрібне пальне, боєприпаси, трейлери, щоб їх перевозити…»

З огляду на варварські тактики Кремля нам потрібні літаки винищувачі НАТОвського зразка.

Столтенберґ, який напередодні вперше з часу російського вторгнення в Україну відвідав Київ, також заявив, що потреби змінюються, і що в Рамштайні будуть, наприклад, говорити про бойові літаки.

Країни НАТО зі Східної Європи: Словаччина і Польща вже допомогли Україні літаками, передавши свої винищувачі радянського виробництва Міг-29, але українці віддавна заявлять, що для бойової переваги їм потрібні новіші західні літаки, зокрема американські винищувачі F-16.

Досі західні представники казали, що вважали більш пріоритетними й ефективними інші види зброї для України, наприклад, переносні протитанкові ракети, артилерію й бронетехніку.

Українці кажуть, що зараз найбільше потрібен захист від російських бомбардувань, а також артилерійські боєприпаси, далекобійні ракети тощо.

«Наше головне завдання - швидко розбудувати багаторівневу систему протиповітряної/протиракетної оборони. Patriot, IRIS-T, NASAMS і Міг-29 це найсвіжіші, але не останні кроки до цієї мети. З огляду на варварські тактики Кремля нам потрібні літаки винищувачі НАТОвського зразка. Ми багато чули: «Ні це неможливо». Але я сам бачив, як неможливе ставало можливим. Ми ніколи не забудемо, як завдяки співчуттю і допомозі наших друзів минулої зими ми змогли зберігати світло і тепло в наших домах», - написав український міністр оборони Олексій Резніков у Твіттері перед зустріччю в Рамштайні, в якій він бере участь.

Олексій Резніков окремо заявив, що Україна «відчуває підтримку партнерів і далі прагне перемоги».