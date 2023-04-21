«Рамштайн-11»: США прискорили доставку танків в Україну. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Підсумки зустрічі групи з оборони України «Рамштайн». Коли і як американські танки Абрамс зможуть підсилити українське військо? Економіка Росії: чи працюють міжнародні санкції? Виживання бізнесу в умовах війни: амбітні плани українського швейного виробництва.