Ірпінь та Маріуполь — як відбудовують зруйновані міста. Український військовий-скрипаль виступив на благодійному концерті у Вашингтоні
«Рамштайн-11»: США прискорили доставку танків в Україну. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 20, 2023
Столтенберг в Києві: «Майбутнє України – в НАТО». ЧАС-ТАЙМ
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квітень 19, 2023
Нова допомога США Україні. Виступ Костіна в Конгресі. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 18, 2023
Система Patriot вже в Україні – уряд Німеччини. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 17, 2023
Про що Костін говорив з генпрокурором США. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 14, 2023
Підозрюваний у злитті розвідданих США постав перед судом. ЧАС-ТАЙМ
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