Підсумки зустрічі групи з оборони України «Рамштайн». СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. Сполучені Штати вже незабаром розпочнуть тренування українських військових на американських танках Абрамс у Німеччині. Коли і як танки Абрамс зможуть підсилити українське військо? Міністр оборони США: за останні місяці союзники та партнери передали на баланс ЗСУ більше 230 танків та понад 1500 бронемашин.
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