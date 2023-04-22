Підсумки зустрічі групи з оборони України «Рамштайн». СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Сполучені Штати вже незабаром розпочнуть тренування українських військових на американських танках Абрамс у Німеччині. Коли і як танки Абрамс зможуть підсилити українське військо? Міністр оборони США: за останні місяці союзники та партнери передали на баланс ЗСУ більше 230 танків та понад 1500 бронемашин.