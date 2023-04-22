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Студія Вашингтон

Підсумки зустрічі групи з оборони України «Рамштайн». СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Підсумки зустрічі групи з оборони України «Рамштайн». СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Підсумки зустрічі групи з оборони України «Рамштайн». СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Сполучені Штати вже незабаром розпочнуть тренування українських військових на американських танках Абрамс у Німеччині. Коли і як танки Абрамс зможуть підсилити українське військо? Міністр оборони США: за останні місяці союзники та партнери передали на баланс ЗСУ більше 230 танків та понад 1500 бронемашин. 

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