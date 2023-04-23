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Танки Leopard 2 прямують з Іспанії в Україну. Наскільки допоможе західна зброя у контрнаступі ЗСУ?
Шість танків Leopard 2 прямують з Іспанії в Україну, повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес. За її словами, пише CNN, танки вийшли з портового міста Сантандер на півночі Іспанії та прямують до місця призначення, а подорож морем забере від 5-6 днів.
Раніше Голос Америки повідомляв, що міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час засідання Контактної групи з оборонної підтримки України на американській базі "Рамштайн", що США прискорили терміни доставки важких танків в Україну. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі назвав американські танки "найкращими у світі", він переконаний, що вони зможуть змінити ситуацію на полі бою.
"Лише за кілька місяців Контактна група поставила понад 230 танків, понад 1550 броньованих машин та інше обладнання та боєприпаси для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад", – сказав міністр оборони США у п’яницю.
Водночас, як вважає міністр оборони Естонії Ханно Певкур, "найбільшою перешкодою" для початку контрнаступу Збройних сил України є не відсутність, наприклад, танків Abrams, а дощова погода. При цьому днями Естонія повідомила, що надсилає в Україну додатковий пакет зброї.
CNN також зазначає, що західні танки можуть не призвести відразу до кардинальних змін на полі бою, адже "Київ тепер стикається з матеріально-технічними та оперативними реаліями включення асортименту надзвичайно різноманітної та складної важкої броні в ефективні бойові підрозділи".
Голос Америки також повідомляв про те, що Франція і Польща не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати контракти ЄС на закупівлю боєприпасів в Україні - лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн.
Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню заявив, що Україна потребує додаткової військової підтримки з боку партнерів, без якої вона не може розпочати контрнаступ та звільнити тимчасово окуповані території. Він підкреслив, що ситуація на сході України "погана" через "брак боєприпасів".
При цьому, як відзначає CNN, витоки документів Пентагону засвідчили оцінки американських розвідників, що запаси снарядів для української протиповітряної оборони виснажені, що "робить будь-який контрнаступ вразливим до російської переваги в повітрі", натомість російські сухопутні сили в країні "наближаються до виснаження, а підкріплень небагато". При цьому Сполучені Штати не очікують закінчення війни цього року.
Однак деякі експерти вважають, що для успіху українського контрнаступу найкраще зможуть спрацювати нематеріальні фактори, не лише зброя: тактична несподіванка, лідерство на полі бою та бойовий дух.
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- Голос Америки
США нарощують виробництво боєприпасів - АР
Війна Росії в Україні засвідчила, що США та європейські союзники виявились не готовими підтримувати довготривалу наземну війну, зокрема гострою виявилась проблема браку 155-мм снарядів. Про це пише AP.
Агенція відзначає, що США намагаються посилити виробництво таких боєприпасів "не тільки для підтримки України, але й для того, щоб бути готовими до потенційного конфлікту з Китаєм". На найзначнішу трансформацію за останні 40 років американська армія планує витратити мільярди доларів й звести заводи з виробництва боєприпасів по всій країні.
А поки у США працюють лише два заводи, де виготовляють сталеві корпуси для 155-мм гаубичних снарядів. Один з них - завод у Скрентоні - уже зараз працює на повну потужність, там використовується "практично кожен квадратний фут" площі, однак цей старий завод має чимало обмежень, що заважає подальшому розширенню виробництва.
Зараз США надали Україні озброєння та обладнання на суму понад 35 мільярдів доларів. 155-мм снаряди - один із найбільших запитів Києва, серед яких також системи ППО, ракети великої дальності і танки.
"На жаль, ми розуміємо, що виробництво дуже обмежене, і це вже після понад року війни, – заявила українська депутатка Олександра Устинова на круглому столі Німецького фонду Маршалла у Вашингтоні. - Але, на жаль, ми дуже залежимо від 155".
Заступник міністра армії США Гейб Камарілло заявив минулого місяця, що армія витрачає близько 1,5 мільярда доларів на збільшення виробництва 155-мм боєприпасів з 14 000 на місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну до понад 85 000 на місяць до 2028 року. За даними армії, американські військові вже передали Україні понад 1,5 мільйона снарядів калібру 155 мм.
Але, пишуть автори статті, навіть за вищих темпів виробництва в найближчій перспективі США не можуть поповнити свої запаси або наздогнати темпи використання в Україні, де, за оцінками офіційних осіб, українські військові випускають від 6000 до 8000 снарядів на день: дводенна кількість снарядів, випущених Україною, дорівнює місячному довоєнному виробництву Сполучених Штатів.
"Це може стати кризою. Оскільки лінія фронту зараз здебільшого нерухома, артилерія стала найважливішим видом бойових дій", – йдеться в січневому звіті вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
При цьому росіяни випускають 40 000 снарядів на день, сказала Устінова, яка є членом українського комітету з питань військового контролю. Вона додала: "Ми випускаємо у п’ять разів менше снарядів, ніж вони, і намагаємося продовжувати це робити. Але якщо ми не запустимо лінії, якщо їх не розширять, то це буде величезна проблема".
Раніше Голос Америки повідомляв, що попри те, що лідери ЄС схвалили програму із надання Києву до 1 мільйона снарядів протягом наступних 12 місяців і виділили 2 мільярди євро на її фінансування, країни не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати контракти ЄС на закупівлю боєприпасів в Україні.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив про брак боєприпасів в України й підкреслив, що без західної допомоги Київ не може розпочати контрнаступ. При цьому, як відзначає CNN, витоки документів Пентагону засвідчили оцінки американських розвідників, що запаси снарядів для української протиповітряної оборони виснажені.
- Голос Америки
США евакуювали працівників свого посольства в Судані
Військові сили США пізно ввечері у суботу евакуювали працівників американського посольства в Судані на двох вертольотах Chinook під час «швидкої та чистої» операції. Про це повідомляє канал ABC News, посилаючись на офіційних осіб американської армії.
Президент Джо Байден підтвердив евакуацію персоналу США з Хартума, проведену за його розпорядженням, і заявив, що адміністрація продовжуватиме допомагати американцям у Судані. Байден похвалив співробітників посольства, зазначивши, що вони «втілюють дружбу та зв’язок Америки з народом Судану».
Президент Байден додав, що посольство було тимчасово закрито, але «наша відданість народу Судану та майбутньому, якого вони хочуть для себе, нескінченна».
Генерал-лейтенант Дуглас А. Сімс, директор з операцій Об'єднаного комітету начальників штабів, описав операцію з евакуації як «швидку та чисту». За його словами, група спецпризначенців була на місці в Хартумі менше години.
Сімс сказав, що до 100 осіб, включаючи американців з посольства та інший персонал з неназваних посольств, були евакуйовані, включаючи всіх морських піхотинців США, які забезпечували безпеку в посольстві.
Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що призупинення діяльності посольства в Хартумі було пов’язане зі зростанням ризику для безпеки персоналу.
«Широкомасштабні бої спричинили значну кількість смертей і поранень серед цивільного населення та пошкодження основної інфраструктури та створили неприйнятний ризик для персоналу нашого посольства», — йдеться у заяві Блінкена.
Як повідомляє Радіо Свобода, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що британські сили також «завершили складну та швидку евакуацію британських дипломатів та їхніх сімей із Судану на тлі значної ескалації насильства та погроз персоналу посольства». Крім того, Франція і Німеччина 23 квітня заявили, що розпочали операції з евакуації, яка допоможе європейцям та іншим громадянам.
15 квітня в столиці Судану та інших містах спалахнули сутички між регулярною армією та воєнізованим угрупованням «Сили швидкої підтримки». Дві військові фракції – колись політичні союзники, а тепер противники на полі бою – борються за контроль над Хартумом і прибутковим експортом мінеральних ресурсів країни, особливо золота.
За даними ООН, через бойові дії в Судані загинули 413 людей, ще 3551 поранені.
- Голос Америки
Папа Франциск закликав не забувати про українців, які страждають від війни
Напередодні свого візиту до Угорщини Папа Римський Франциск попросив вірян підтримати його подорож та закликав не забувати про українців, які страждають від війни. По це повідомляє Vatican News.
«Наступної п’ятниці я поїду на три дні до Будапешта в Угорщині, щоби доповнити подорож, яку 2021 року здійснив на Міжнародний Євхаристійний Конгрес», – сказав Папа Франциск, промовляючи до паломників, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, і додав: «Це буде також візит у центр Європи, над якою і далі віють холодні вітри війни, в той час як переміщення багатьох людей ставлять на порядку денному нагальні гуманітарні питання», - сказав папа.
Він закликав вірян супроводжувати його подорож молитвою та додав: «І не забуваймо про наших братів і сестер українців, які досі страждають від цієї війни».
Папа Римський Франциск відвідає Угорщину з 28 до 30 квітня. Очікується, що серед іншого він обговорюватиме досягнення миру в Україні.
«Цей візит сам по собі є візитом, який планувався протягом деякого часу. Він не стосуватиметься безпосередньо сьогоднішніх поточних справ. Тим не менш, я думаю, що Папа скористається, як завжди, цим візитом, щоб побачити, чи є можливість зробити певні кроки до миру, враховуючи позицію Угорщини в міжнародному співтоваристві», - цитує державного секретаря Ватикану кардинала П’єтро Пароліна агенство ANSA.
Країни G7 закликали продовжити та розширити зернову угоду
Країни «Групи семи» (G7) закликали в неділю до «подовження, повної реалізації та розширення» угоди щодо експорту українського зерна через Чорне море, заявили міністри сільського господарства групи у спільному комюніке, яке цитує агентство Reuters.
«Ми засуджуємо спроби Росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та як інструмент геополітичного примусу та підтверджуємо нашу прихильність діяти на знак солідарності та підтримувати тих, хто найбільше постраждав від використання Росією продовольства як зброї», — йдеться у комюніке, оприлюдненому за результатами дводенної зустрічі в Міядзакі, Японія.
Члени G7 готові підтримати відновлення та реконструкцію України, в тому числі шляхом надання експертних знань у розмінуванні сільськогосподарських земель та реконструкції сільськогосподарської інфраструктури, йдеться в документі.
Цього тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров планує обговорити у Нью-Йорку угоду про український експорт зерна через Чорноморське море з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.
В матеріалі використані джерела Reuters
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