ЄС скоро зможе фіналізувати план закупівлі боєприпасів для України - Боррель

ЄС скоро зможе фіналізувати план закупівлі боєприпасів для України. Таку впевненість висловив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

"Так, все ще є певні розбіжності. Але я впевнений, що всі зрозуміють, що ми перебуваємо в ситуації надзвичайної терміновості, - сказав Боррель журналістам, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Люксембургу. - Я впевнений, що найближчими днями ми досягнемо (домовленості)".

Раніше Голос Америки повідомляв, що лідери країн ЄС схвалили програму із надання Києву до 1 мільйона снарядів протягом наступних 12 місяців і виділили 2 мільярди євро на її фінансування. Але держави не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати контракти ЄС на закупівлю боєприпасів в Україні - лише місцеві фірми у Європі чи конкуренти з інших країн.

Як кажуть дипломати, Франція, що має власний потужний оборонний сектор і виробництво зброї, наполягає на тому, що виробництво має відбуватися в Європі. Натомість Німеччина, Нідерланди, країни Балтії та східної частини ЄС висловили сумнів у тому, що європейська промисловість здатна швидко виготовити достатню кількість снарядів.

Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування розбіжностями всередині ЄС. "Засмучує неспроможність ЄС виконати власне рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України. Це перевірка того, чи має ЄС стратегічну автономію у прийнятті нових важливих рішень у сфері безпеки. Для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями", - написав він у Twitter.

Нині Кулеба взяв участь у зустрічі ЄС через відеозв'язок, подякувавши за вже надану Києву допомогу й наголосивши на необхідності прийняття нових рішень. "Немає коротких шляхів до миру, якщо російська армія не зазнає поразки. Прийде час білих дипломатичних рукавичок. Але спочатку ми повинні доставити достатньо снарядів для втомлених і масних рук наших артилеристів", - додав він.

Як писав Голос Америки, війна Росії в Україні засвідчила, що США та європейські союзники виявились не готовими підтримувати довготривалу наземну війну, зокрема гострою виявилась проблема браку 155-мм снарядів.

США намагаються посилити виробництво таких боєприпасів "не тільки для підтримки України, але й для того, щоб бути готовими до потенційного конфлікту з Китаєм". На найзначнішу трансформацію за останні 40 років американська армія планує витратити мільярди доларів й звести заводи з виробництва боєприпасів по всій країні.

У статті використано матеріали Reuters