Брифінг Голосу Америки. Як реагують на Лаврова у Нью-Йорку?
Брифінг Голосу Америки - наживо. На засідання ООН в Нью-Йорку прибув Сергій Лавров - як на нього реагують? Також говоримо про скандал з китайським дипломатом у Франції. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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