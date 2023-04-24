«Росія руйнує, ми будуємо». Реакції на Лаврова в ООН. ЧАС-ТАЙМ

У Європі справжній скандал викликали слова китайського дипломата про невизнання кордонів республік колишнього СРСР: як розвивається ситуація, та як це коментують європейські політики і дипломати. Як змінився лобізм України та Росії у Вашингтоні за рік повномасштабної війни. Поєднання культурного і воєнного фронтів: виступ симфонічного оркестру “INSO- Львів" лише за 12 кілометрів від зони ведення активних бойових дій.
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квітень 21, 2023
«Рамштайн-11»: США прискорили доставку танків в Україну. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 20, 2023
Столтенберг в Києві: «Майбутнє України – в НАТО». ЧАС-ТАЙМ
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квітень 19, 2023
Нова допомога США Україні. Виступ Костіна в Конгресі. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 18, 2023
Система Patriot вже в Україні – уряд Німеччини. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 17, 2023
Про що Костін говорив з генпрокурором США. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 14, 2023
Підозрюваний у злитті розвідданих США постав перед судом. ЧАС-ТАЙМ