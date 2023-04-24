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Час-Time

«Росія руйнує, ми будуємо». Реакції на Лаврова в ООН. ЧАС-ТАЙМ

«Росія руйнує, ми будуємо». Реакції на Лаврова в ООН. ЧАС-ТАЙМ
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«Росія руйнує, ми будуємо». Реакції на Лаврова в ООН. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. У понеділок російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров головував на засіданні Ради Безпеки ООН – як на це відреагували західні дипломати?

У Європі справжній скандал викликали слова китайського дипломата про невизнання кордонів республік колишнього СРСР: як розвивається ситуація, та як це коментують європейські політики і дипломати. Як змінився лобізм України та Росії у Вашингтоні за рік повномасштабної війни. Поєднання культурного і воєнного фронтів: виступ симфонічного оркестру “INSO- Львів" лише за 12 кілометрів від зони ведення активних бойових дій.

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