«Росія руйнує, ми будуємо». Реакції на Лаврова в ООН. ЧАС-ТАЙМ

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У Європі справжній скандал викликали слова китайського дипломата про невизнання кордонів республік колишнього СРСР: як розвивається ситуація, та як це коментують європейські політики і дипломати. Як змінився лобізм України та Росії у Вашингтоні за рік повномасштабної війни. Поєднання культурного і воєнного фронтів: виступ симфонічного оркестру “INSO- Львів" лише за 12 кілометрів від зони ведення активних бойових дій.