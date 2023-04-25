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Студія Вашингтон

Як в ООН відреагували на Лаврова. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Як в ООН відреагували на Лаврова. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Як в ООН відреагували на Лаврова. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Цинічними і лицемірними назвали західні дипломати спроби Росії "представити себе як захисника статуту ООН та ідеї багатосторонності". У понеділок російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров головував на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому саме цим питанням.

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