Як в ООН відреагували на Лаврова. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Цинічними і лицемірними назвали західні дипломати спроби Росії "представити себе як захисника статуту ООН та ідеї багатосторонності". У понеділок російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров головував на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому саме цим питанням.