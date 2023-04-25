Брифінг Голосу Америки. Байден іде на другий термін: деталі

Брифінг Голосу Америки - наживо. Джо Байден офіційно оголосив, що балотується на другий термін президентства - який у нього рівень підтримки? Також говоримо про те, як лобіюють підтримку України в Конгресі. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.