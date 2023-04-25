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Час-Time

Про «Перемогу України» - проект резолюції в Конгресі США. ЧАС-ТАЙМ

Про «Перемогу України» - проект резолюції в Конгресі США. ЧАС-ТАЙМ
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Про «Перемогу України» - проект резолюції в Конгресі США. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден оголосив про намір балотуватись на другий термін президентства. Які реакції на оголошення у США, якими є настрої американських виборців – деталі з Білого Дому. Резолюцію під назвою "Перемога України" презентували в Конгресі США. У Вашингтоні триває «Український саміт дій». Як Латвія посилює власну безпеку й тренує свої сили нацгвардії. Українські бізнесмени активно освоюють ринок Польщі. У Колорадо відкрився перший український ресторан.

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