Про «Перемогу України» - проект резолюції в Конгресі США. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден оголосив про намір балотуватись на другий термін президентства. Які реакції на оголошення у США, якими є настрої американських виборців – деталі з Білого Дому. Резолюцію під назвою "Перемога України" презентували в Конгресі США. У Вашингтоні триває «Український саміт дій». Як Латвія посилює власну безпеку й тренує свої сили нацгвардії. Українські бізнесмени активно освоюють ринок Польщі. У Колорадо відкрився перший український ресторан.
Випуски
-
квітень 24, 2023
«Росія руйнує, ми будуємо». Реакції на Лаврова в ООН. ЧАС-ТАЙМ
-
квітень 21, 2023
«Рамштайн-11»: США прискорили доставку танків в Україну. ЧАС-ТАЙМ
-
квітень 20, 2023
Столтенберг в Києві: «Майбутнє України – в НАТО». ЧАС-ТАЙМ
-
квітень 19, 2023
Нова допомога США Україні. Виступ Костіна в Конгресі. ЧАС-ТАЙМ
-
квітень 18, 2023
Система Patriot вже в Україні – уряд Німеччини. ЧАС-ТАЙМ
-
квітень 17, 2023
Про що Костін говорив з генпрокурором США. ЧАС-ТАЙМ