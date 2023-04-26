Байден йде на другий термін. Реакції в США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден оголосив про намір балотуватись на другий термін президентства. Як у США прореагували на оголошення президента Байдена, якими є настрої американських виборців, з ким конкуруватиме він на виборах у 2024 році – подробиці з Білого дому.
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