Українське збіжжя випробовує солідарність Європи з Україною і всередині ЄС

Європейські представники кажуть, що Європейський Союз напевне погодиться на тимчасові обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України, бо її обсяги такі великі, що вони, мовляв, переповнюють ринок і шкодять фермерам, насамперед у сусідніх з Україною країнах.

Пропозиція Комісії полягає в тому, щоб запровадити тимчасову заборону на імпорт, але не для цілого Європейського Союзу, а лише в п'ять прифронтових країн, для п’яти більш чутливих продуктів: кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку, соняшникового насіння і соняшникової олії.

Комісар сільського господарства ЄС Януш Войцеховскі зауважив після наради європейських аграрних міністрів, що головна причина проблеми - війна Росії проти України.

«Становище на 100% спричинене російською неспровокованою, незаконною і невиправданою агресією проти України з наслідками також для ринків і продовольчих систем через зростання імпорту насамперед зерна з України до Європейського Союзу», - сказав Януш Войцеховскі в Люксембурзі 25 квітня.

Щоб допомогти Україні в умовах російського вторгнення і відповідно до угоди про торгівлю з Україною Європейський Союз розширив можливості продажу української продукції на європейському ринку.

Також у відповідь на блокування Росією українського експорту продовольства через Чорне море Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, влітку 2022 року проголосила налагодження так званих «ліній солідарності», щоб через Європу транспортувати українське збіжжя до країн Африки та Азії.

Але сільськогосподарські виробники, насамперед в країнах, які межують з Україною: в Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, а також в Болгарії та інших, заявляють, що ті кроки спричинили наплив українського зерна, олії та інших харчових продуктів, що спричинив падіння цін і призвів до втрат фермерів у тих країнах.

Уряди Польщі, Угорщини та інші пішли на односторонні заборони імпорту і навіть транзиту української продукції, викликавши застереження з Брюсселя, що питання спільного європейського ринку повинні вирішуватися не окремими країнами, а на рівні ЄС.

Посадовці Європейського Союзу наголошують на потребі згуртованості і кажуть, що сподіваються швидко знайти з цього становища вихід, який передбачатиме згоду Брюсселя на заборону імпорту деяких українських сільськогосподарських продуктів у певних країнах, але дозволятиме транзит українського харчового експорту на інші ринки.

Комісар Януш Войцеховскі висловив сподівання, що європейська домовленість буде досягнена незабаром.

«Пропозиція Комісії полягає в тому, щоб запровадити тимчасову заборону на імпорт, але не для цілого Європейського Союзу, а лише в п'ять прифронтових країн, для п’яти більш чутливих продуктів: кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку, соняшникового насіння і соняшникової олії», - сказав Януш Войцеховскі.

До прифронтових країн він зарахував Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію, які мають спільний кордон з Україною, а також Болгарію.

Єврокомісія при цьому збирається відхилити вимоги деяких країн про заборону на імпорт також українського меду, цукру, курячого м’яса та інших харчових продуктів.

Частиною компромісних рішень будуть також спеціальні виплати відшкодувань фермерам в країнах ЄС з фонду на суму 100 мільйонів євро.