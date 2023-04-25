Пропозиції ООН до Путіна щодо зернової угоди можуть спрацювати за умов міжнародного тиску - Подоляк 

Виведення турецьких військ з Сирії та нормалізацію відносин між країнами обговорили міністри оборони, а також представники розвідки 4 країн у Москві – йдеться про Росію, Іран, Сирію та Туреччину, повідомили учасники зустрічі.

У офіційних повідомленнях країн перемовини називають конструктивними, а їхню мету – зусиллями з відновлення турецько-сирійських зв’язків після років ворожнечі під час сирійської війни, інформує Reuters.

За інформацією Agence France Presse, Кремль намагається отримати реноме успішного дипломатичного посередника між Сирією і Туреччиною в умовах міжнародної ізоляції Росії через вторгнення в Україну.

"Конструктивна атмосфера"

Міноборони Туреччини також вказує на "конструктивну атмосферу" зустрічі, під час якої сторони обговорили "питання активізації зусиль для повернення сирійських біженців на їхні землі", - пише Agence France Presse.

Як нагадує Reuters, Сирія вимагає повного виведення дислокованих на північному заході країни турецьких військ з країни, що підтримує і її союзниця Росія

Усі чотири країни, йдеться у публікації інформагентств, підтвердили своє бажання зберегти територіальну цілісність Сирії.

Міністерство оборони Сирії також висловило сподівання на відкриття стратегічної магістралі М4 для відновлення торгівлі з сусідніми країнами.

Agence France Presse додає, що президент Туреччини Реджеп Ердоган і сирійський лідер Башар Асад мали дружні стосунки в 2000-х роках після років напруженості між їхніми країнами з часу розпаду Османської імперії. Але громадянська війна в Сирії, в результаті якої загинуло 500 000 людей і мільйони стали біженцями, напружила відносини між Дамаском і Анкарою, котра тривалий час підтримує повстанські групи, опозиційні Асаду.

Натомість Дамаск є вірним союзником Москви, яка втрутилася у війну в 2015 році, завдавши авіаударів, щоб підтримати війська уряду.

За підтримки Росії та Ірану Дамаск повернув значну частину території, яку втратив на ранніх стадіях конфлікту.

"Віроломний трикутник"

Тим часом, "віроломним трикутником" називає співпрацю Сирії, Ірану та Росії дослідниця Анна Борщевська, старша наукова співробітниця Вашингтонського інституту, яка досліджує політику Росії щодо Близького Сходу. Днями у своїй статті аналітикиня проаналізувала глобальний аспект стосунків між країнами, що зібралися 25 квітня у Москві, а також можливі перспективи "підважування" ними міжнародних стосунків, у тому числі із США.

Борщевська наголошує, що вторгнення в Україну зробило Москву залежною від військової підтримки Тегерана замість того, щоб спонукати до відходу від Сирії, а також, що стратегічна реконфігурація активізувала ірано-російську співпрацю в галузі безпеки загалом і в Сирії зокрема. Це неминуче матиме далекосяжні наслідки не лише для десятирічної ізраїльсько-іранської «тихої війни» в Сирії, але й для всього Близького Сходу, - вважає науковиця.

Вона також переконана, що Захід повинен збільшити підтримку України для перемоги Києва у війні, що, своєю чергою, вплине на стратегічну позицію Москви в Сирії та її партнерство з Тегераном.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден минулого місяця заявив, що Сполучені Штати дадуть «потужну» відповідь, щоб захистити американців. Заява прозвучала після того, як американські військові сказали, що завдали авіаударів у східній Сирії у відповідь на атаку, ймовірно проведену за підтримки Ірану.

Байден додав, що Сполучені Штати «не прагнуть конфлікту з Іраном, але готові діяти рішуче, щоб захистити наших людей».